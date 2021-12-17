  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Leeds x Arsenal: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
futebol

Leeds x Arsenal: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Os Gunners vão jogar fora de casa em busca de mais uma vitória para se manter no G4 da tabela, enquanto o Leeds precisa se recuperar após perder por 7 a 0 do City no último jogo
...
LanceNet

17 dez 2021 às 14:01

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 14:01

Neste sábado, o Arsenal visita o Leeds pela 18ª rodada da Premier League. Os Gunners vão atrás de mais um resultado para se manter no G4 da tabela, enquanto o Leeds busca uma vitória para se recuperar da goleada sofrida por 7 a 0 do Manchester City na rodada passada. O confronto, no Elland Road, está marcado para às 14h30. > Veja a tabela da Premier League
LEEDSO Leeds está há três jogos sem vencer e sofreu uma goleada duríssima por 7 a 0 no último duelo pela Premier League. Com isso, a equipe busca uma vitória em casa para dar resposta e poder avançar na tabela, já que ocupa a 16ª colocação do campeonato.
> Clubes querem pausa da Premier League até janeiro para conter a Ômicron, nova variante da Covid-19
ARSENALOs Gunners chegam com moral já que vem de duas boas vitórias na Premier League, sendo a última em um confronto direto com o West Ham pela vaga no G4 da tabela. O Arsenal é o quarto colocado da tabela com 29 pontos, oito atrás do terceiro colocado (Chelsea).FICHA TÉCNICA
Leeds x ArsenalPremier League - 18ª rodada
Data e horário: 17/12/2021, às 14h30Local: Elland Road, em Leeds (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
LEEDS (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Ayling, Koch, Llorente, Dallas; Klich, Forshaw; Raphinha, Roberts, Harrison; Gelhardt.
Desfalques: Daniel James e Jamie Shackleton (lesionado); Junior Firpo (suspenso)
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel e Tierney; Partey, Xhaka, Saka, Martinelli e Odegaard; Lacazette.
Desfalques: Aubameyang
Crédito: Leeds e Arsenal se enfrentam neste sábado pela Premier League (Foto: BEN STANSALL/AFP

