Leeds United x Tottenham: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Premier League

Vai ter bola rolando neste sábado, pela Premier League, e o Tottenham visita o Leeds United, pela 27ª rodada da competição. Os Spurs precisam seguir somando pontos para brigar pela classificação em campeonatos continentais. Já os comandados de Marcelo Bielsa precisam de bons resultados para se distanciar da zona de rebaixamento.LEEDS UNITEDA equipe comandada por Marcelo Bielsa segue em 15º lugar, com 23 pontos, três a mais que o primeiro na zona de rebaixamento, que é o Burnley. Alguns de seus principais jogadores seguem de fora: Phillips, Bamford e o capitão Liam Cooper ainda estão contundidos. Os brasileiros Raphinha e o naturalizado espanhol Rodrigo devem ser titulares e podem fazer a diferença.
TOTTENHAMOs londrinos seguem em 8° com 39 pontos e precisam vencer para encostar na zona de classificação para os torneios europeus. Os Spurs têm um jogo a menos que o West Ham, que está duas posições à frente. O time de Antonio Conte deve contar com a dupla Kane e Son, além do brasileiro Lucas Moura. Bentancur e Tanganga são dúvidas.
FICHA TÉCNICAData e hora: Sábado, 26 de fevereiro, às 9h30 de BrasíliaLocal: Elland Road, Leeds, InglaterraÁrbitro: Craig PawsonOnde assistir: ESPN e Star +
Prováveis escalações:
Leeds United (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier, Firpo, Ayling, Struijk, Dallas, Forshaw, Klich, Rodrigo, Raphinha, Harrison e JamesDesfalques: Phillips, Cooper, Llorente e BamfordTottenham (Técnico: Antonio Conte)Lloris, Dier, Romero, Davies, Emerson, Winks, Hojbjerg, Reguillon, Lucas, Son e KaneDesfalques: Tanganga e Bentancur (dúvidas)