Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Leeds United x Tottenham: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Premier League
futebol

Leeds United x Tottenham: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Premier League

Spurs têm desafio fora de casa pelo Campeonato Inglês neste sábado...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 21:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 21:13
Vai ter bola rolando neste sábado, pela Premier League, e o Tottenham visita o Leeds United, pela 27ª rodada da competição. Os Spurs precisam seguir somando pontos para brigar pela classificação em campeonatos continentais. Já os comandados de Marcelo Bielsa precisam de bons resultados para se distanciar da zona de rebaixamento.LEEDS UNITEDA equipe comandada por Marcelo Bielsa segue em 15º lugar, com 23 pontos, três a mais que o primeiro na zona de rebaixamento, que é o Burnley. Alguns de seus principais jogadores seguem de fora: Phillips, Bamford e o capitão Liam Cooper ainda estão contundidos. Os brasileiros Raphinha e o naturalizado espanhol Rodrigo devem ser titulares e podem fazer a diferença.
​TOTTENHAMOs londrinos seguem em 8° com 39 pontos e precisam vencer para encostar na zona de classificação para os torneios europeus. Os Spurs têm um jogo a menos que o West Ham, que está duas posições à frente. O time de Antonio Conte deve contar com a dupla Kane e Son, além do brasileiro Lucas Moura. Bentancur e Tanganga são dúvidas.
FICHA TÉCNICA​Data e hora: Sábado, 26 de fevereiro, às 9h30 de BrasíliaLocal: Elland Road, Leeds, InglaterraÁrbitro: Craig PawsonOnde assistir: ESPN e Star +
Prováveis escalações:
Leeds United (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier, Firpo, Ayling, Struijk, Dallas, Forshaw, Klich, Rodrigo, Raphinha, Harrison e JamesDesfalques: Phillips, Cooper, Llorente e Bamford​Tottenham (Técnico: Antonio Conte)Lloris, Dier, Romero, Davies, Emerson, Winks, Hojbjerg, Reguillon, Lucas, Son e Kane​Desfalques: Tanganga e Bentancur (dúvidas)
Kaneserátitularnestesábadonapartidacontrao Leeds (Foto:LINDSEYPARNABY/AFP

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados