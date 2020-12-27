Leeds United vence Burnley e dá salto na tabela da Premier League

Crédito: Leeds United vence Burnley na Premier League - Divulgação - Leeds United

Em confronto direto na parte de baixo da tabela, o Leeds United garantiu uma vitória importante sobre o Burnley por 1 a 0, neste sábado, no Elland Road, pelo Campeonato Inglês. Patrick Bamford marcou o gol do triunfo suado dos donos da casa.

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Com o resultado, o Leeds United saltou para 11º posição e soma 20 pontos na tabela. Enquanto isso, o Burnley segue em situação delicada, à beira da zona de rebaixamento, com 13 pontos em 16º lugar. As duas equipes retornam aos gramados pela Premier League na próxima terça-feira. Às 15h, o Burnley recebe o Sheffield United, em casa. No mesmo horário, o Leeds encara West Bromwich, fora de casa.

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O JOGOEm casa, o Leeds United não perdeu tempo e pressionou a saída de bola do Burnley desde o começo da partida. Logo aos 5 minutos, Patrick Bamford foi lançado em velocidade e derrubado dentro da área. Pênalti. O próprio Bamford bateu a penalidade e colocou o Leeds na liderança do placar.

O Burnley sentiu o gol, e só conseguiu assustar em um lance de bola parada. Aos 20, em bola alçada na área, o goleiro do Leeds Illan Meslier saiu mal, a bola sobrou com Barnes e o camisa 10 mandou para o fundo do gol. Apesar disso, o árbitro anulou o gol e marcou falta no goleiro Meslier.

Antes do fim da primeira etapa, o Leeds assustou novamente. Em boa jogada de Raphinha pela direita, aos 37, Jack Harrison chegou batendo de primeira e obrigou o goleiro Nick Pope a fazer grande defesa.

As equipes voltaram mais sonolentas no segundo tempo e, apesar da vantagem, o Leeds era quem buscava mais o ataque. Logo aos 7 minutos, Raphinha arriscou de fora de área e a zaga bloqueou o chute. O Burnley respondeu aos 15. Chris Wood tocou para Josh Brownhill, jogador do Burley arriscou, mas tirou muito do goleiro e mandou para fora.

Aos 25, Nick Pope salvou o Burnley de levar o segundo gol. Hernandez fez boa jogada, saiu de frente para o gol adversário, e viu o goleiro Pope se esticar no canto para fazer a defesa.