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Leeds United, time de Bielsa, está próximo da contratação de zagueiro da seleção espanhola

Diego Llorente, da Real Sociedad, tem acerto com o clube do Campeonato Inglês por 20 milhões de euros; Real Madrid receberá 30% do valor...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 15:34
Crédito: Reprodução
Comandado por 'El Loco' Marcelo Bielsa, o Leeds segue se reforçando para disputar o Campeonato Inglês. Diego Llorente, zagueiro de 27 anos da Real Sociedad e da seleção espanhola, vai jogar nos Whites em acordo de 20 milhões de euros (R$ 128 milhões), afirma o jornal espanhol 'Marca'.De acordo com a publicação, outra equipe vai se dar bem com o negócio: o Real Madrid, que detém 30% dos direitos do atleta e receberá o equivalente a quatro milhões de euros.
O setor defensivo é uma das principais preocupações do Leeds para a temporada. Além de Llorente, o clube já conta com o reforço do alemão Robin Koch no elenco. O jovem Josep Gvardiol foi procurado, mas assinou com o RB Leipzig, da Alemanha.
Com isso, o Leeds chega a sua quinta contratação em definitivo nesta janela. Além de Llorente e Koch, o clube acertou com o atacante Rodrigo Moreno (ex-Valencia) e assegurou as compras do goleiro Meslier e do ponta Hélder Costa, que haviam sido emprestados para o time na última temporada.

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