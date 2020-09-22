Leeds United, time de Bielsa, está próximo da contratação de zagueiro da seleção espanhola

Crédito: Reprodução

Comandado por 'El Loco' Marcelo Bielsa, o Leeds segue se reforçando para disputar o Campeonato Inglês. Diego Llorente, zagueiro de 27 anos da Real Sociedad e da seleção espanhola, vai jogar nos Whites em acordo de 20 milhões de euros (R$ 128 milhões), afirma o jornal espanhol 'Marca'.De acordo com a publicação, outra equipe vai se dar bem com o negócio: o Real Madrid, que detém 30% dos direitos do atleta e receberá o equivalente a quatro milhões de euros.

O setor defensivo é uma das principais preocupações do Leeds para a temporada. Além de Llorente, o clube já conta com o reforço do alemão Robin Koch no elenco. O jovem Josep Gvardiol foi procurado, mas assinou com o RB Leipzig, da Alemanha.