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futebol

Leeds United está próximo de anunciar meia do Bayern de Munique

Após investida, alemães aceitam proposta do time de Bielsa por Michael Cuisance, de 21 anos. Promessa do time bávaro tem tudo certo com o clube; chegada está por detalhes...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 17:02

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 17:02
Crédito: Divulgação/Borussia Mönchengladbach
O Leeds United, da Inglaterra, acertou termos com o meia Michael Cuisance, que joga no Bayern de Munique. Faltam poucos detalhes para que o time, comandado por Marcelo Bielsa, assine com o jogador de 21 anos.De acordo com o 'The Athletic', o Leeds vai pagar 20 milhões de libras (R$ 145 milhões) pelo jogador. Além disso, uma cláusula de recompra em um valor superior ao desembolsado está incluída na negociação. O valor não foi revelado.
O principal motivo para a mudança de ares de Cuisance, que mostrou interesse em ir para o Leeds, é a chance de jogar mais: ele jogou apenas 10 partidas pelo time principal em 2019, sua temporada de estreia - nesta, entrou em campo apenas em 17 minutos. Além disso, o fato de trabalhar com Bielsa também pesou.
Além de Cuisance, o Leeds está de olho em mais um ponta para fechar o elenco. O nome mais forte no momento é o de Daniel James, do Manchester United, que poderia ser emprestado pelos Red Devils.

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