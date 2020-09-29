Leeds United está próximo de anunciar meia do Bayern de Munique

Crédito: Divulgação/Borussia Mönchengladbach

O Leeds United, da Inglaterra, acertou termos com o meia Michael Cuisance, que joga no Bayern de Munique. Faltam poucos detalhes para que o time, comandado por Marcelo Bielsa, assine com o jogador de 21 anos.De acordo com o 'The Athletic', o Leeds vai pagar 20 milhões de libras (R$ 145 milhões) pelo jogador. Além disso, uma cláusula de recompra em um valor superior ao desembolsado está incluída na negociação. O valor não foi revelado.

O principal motivo para a mudança de ares de Cuisance, que mostrou interesse em ir para o Leeds, é a chance de jogar mais: ele jogou apenas 10 partidas pelo time principal em 2019, sua temporada de estreia - nesta, entrou em campo apenas em 17 minutos. Além disso, o fato de trabalhar com Bielsa também pesou.