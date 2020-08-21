Leeds United, de Marcelo Bielsa, está interessado em Rodrigo Moreno

De olho no mercado após voltar a elite do futebol inglês, o Leeds United, do técnico Marcelo Bielsa, está interessado na contratação de Rodrigo Moreno, do Valencia, segundo o jornal britânico 'Daily Mail'. Além do clube da Premier League, o Paris Saint-Germain também monitora a situação do atleta.
Aos 29 anos, a saída do atacante da equipe espanhola está cada vez mais próxima. Com contrato até junho de 2022, segundo a publicação, o jogador perdeu grande parte do seu valor no mercado e pode ser negociado por 40 milhões de euros (R$ 257 milhões), bem distante dos 60 milhões que o Atlético de Madrid cogitou pagar em 2019.
A negociação não foi finalizada e no momento o atacante pode retornar à Inglaterra, já que teve uma passagem pelo Bolton, antes de explodir no Benfica. Contudo, foi uma experiência bem rápida e o atleta pode ter uma nova oportunidade no time de Bielsa.
Nascido no Rio de Janeiro, o brasileiro naturalizado espanhol, disputou 34 partidas com a camisa do Valencia na temporada, marcou sete gols e deu onze assistências, sendo um dos principais destaques da equipe espanhola. Já pela seleção da Espanha, o jogador fez 22 jogos e estufou as redes oito vezes. Vale lembrar que ele é filho de Adalberto, ex lateral-esquerdo do Flamengo e das seleções de base do Brasil na década de 80.