Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Leeds United anuncia a contratação de zagueiro da seleção espanhola

Aos 27 anos, Diego Llorente deixa a Real Sociedad e se junta ao time de Marcelo Bielsa...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 15:33
Crédito: Valor pago gira em torno de R$ 126 milhões, diz imprensa europeia (Divulgação/Leeds
O Leeds United, clube dirigido por Marcelo Bielsa, tornou oficial nesta quinta-feira (24) a contratação do zagueiro Diego Llorente, de 27 anos. O jogador defendia a equipe da Real Sociedad e foi convocado recentemente pela seleção da Espanha.Llorente vestirá a camisa 14 no novo clube. O valor pago pelo Leeds para concretizar o negócio não foi divulgado pelos ingleses, mas a imprensa europeia fala em números próximos de 18 milhões de libras (R$ 126,4 milhões). O contrato do defensor vai até junho de 2024.
O Leeds buscava um zagueiro para formar dupla com Robin Koch, recém-contratado junto ao Freiburg. A opção inicial era pelo jovem Josko Gvardiol, do Dinamo Zagreb, mas ele deve fechar em breve com o RB Leipzig, da Alemanha. Além disso, os 'Whites' também tentam fechar com Rodrigo De Paul, meia da Udinese.
Esta é a quinta contratação em definitivo do Leeds nesta janela de transferências. Além de Llorente e Koch, Rodrigo (ex-Valencia) foi contratado, e dois jogadores que foram emprestados ao clube na temporada anterior foram adquiridos em definitivo: o goleiro Meslier e o ponta Hélder Costa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova via de acesso à área central do Aeroporto de Vitória é inaugurada
A Lotus Cars, apesar de ser britânica, integra o pool de marcas da Geely
Mais quatro marcas chinesas anunciam sua chegada ao Brasil este ano
Imagem de destaque
Laudo do Crea-ES sobre a Segunda Ponte em Colatina deve sair em 30 dias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados