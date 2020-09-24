Leeds United anuncia a contratação de zagueiro da seleção espanhola

Crédito: Valor pago gira em torno de R$ 126 milhões, diz imprensa europeia (Divulgação/Leeds

O Leeds United, clube dirigido por Marcelo Bielsa, tornou oficial nesta quinta-feira (24) a contratação do zagueiro Diego Llorente, de 27 anos. O jogador defendia a equipe da Real Sociedad e foi convocado recentemente pela seleção da Espanha.Llorente vestirá a camisa 14 no novo clube. O valor pago pelo Leeds para concretizar o negócio não foi divulgado pelos ingleses, mas a imprensa europeia fala em números próximos de 18 milhões de libras (R$ 126,4 milhões). O contrato do defensor vai até junho de 2024.

O Leeds buscava um zagueiro para formar dupla com Robin Koch, recém-contratado junto ao Freiburg. A opção inicial era pelo jovem Josko Gvardiol, do Dinamo Zagreb, mas ele deve fechar em breve com o RB Leipzig, da Alemanha. Além disso, os 'Whites' também tentam fechar com Rodrigo De Paul, meia da Udinese.