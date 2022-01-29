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futebol

Leeds rejeita proposta de rival da Premier League por Raphinha

West Ham buscou a contratação do atacante brasileiro na janela de transferências de janeiro, mas ouviu negativa do Leeds pelo destaque da equipe de Marcelo Bielsa...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 11:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 11:44
O Leeds recusou uma proposta do West Ham pelo Raphinha, atacante da Seleção Brasileira, revelou o jornalista Jacob Steinberg. Os Hammers buscam opções no mercado para reforçar o setor ofensivo e dar suporte ao centroavante Antonio.As informações apontam que o West Ham estava preparado para fazer a maior oferta por um atleta da história do clube. No entanto, o time de Marcelo Bielsa não tem interesse em se desfazer do brasileiro nesta temporada em que briga para se distanciar da zona do rebaixamento.
> Veja a tabela da Premier League
Segundo as informações do jornalista do "The Guardian", David Moyes, comandante dos Hammers, imaginava Raphinha atuando em diversos setores do campo ao invés de preso pelo lado direito, onde atualmente joga Jarrod Bowen.
Enquanto o Leeds briga para não cair para a Championship, o West Ham ocupa o 5º lugar na classificação da Premier League e sonha com uma vaga na próxima edição da Champions League. Com isso, um reforço no ataque seria uma grande ajuda para elevar o elenco de patamar.
Crédito: LeedsnãopretendesedesfazerdeRaphinhaemjaneiro(Foto:LeedsUnited/Divulgação

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