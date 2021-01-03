Leeds oferece novo contrato para o atacante Patrick Bamford

O Leeds irá oferecer um novo contrato ao atacante Patrick Bamford, segundo o "The Sun". O centroavante será recompensado por seu bom início no retorno da equipe de Marcelo Bielsa à Premier League. O clube também espera afastar o interesse de outras times.Aos 27 anos, o artilheiro já chegou a marca de 10 gols no Campeonato Inglês. Com isso, além de oferecer uma extenção contratual, o objetivo do clube é aumentar o salário de atleta que atualmente é de 35 mil libras (R$ 248 mil) semanais.