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futebol

Leeds oferece novo contrato para o atacante Patrick Bamford

Clube quer recompensar centroavante por boas atuações na Premier League após artilheiro anotar 10 gols na volta do Leeds à primeira divisão inglesa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2021 às 10:12

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 10:12

Crédito: Bamford é um dos destaques do Leeds na temporada (Divulgação/Site do Leeds United
O Leeds irá oferecer um novo contrato ao atacante Patrick Bamford, segundo o "The Sun". O centroavante será recompensado por seu bom início no retorno da equipe de Marcelo Bielsa à Premier League. O clube também espera afastar o interesse de outras times.Aos 27 anos, o artilheiro já chegou a marca de 10 gols no Campeonato Inglês. Com isso, além de oferecer uma extenção contratual, o objetivo do clube é aumentar o salário de atleta que atualmente é de 35 mil libras (R$ 248 mil) semanais.
> Veja a tabela da Premier League
Na campanha do título da Championship, Bamford foi responsável por anotar 16 gols. O atacante já foi jogador do Chelsea, mas não conseguiu achar seu espaço na equipe londrina e era constantemente emprestado. O camisa nove chegou ao Leeds em 2018.

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