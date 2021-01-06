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futebol

Leeds está interessado na chegada de zagueiro do Chelsea para janeiro

Fikayo Tomori é a quinta opção para o técnico Frank Lampard e só atuou por 45 minutos nesta temprada da Premier League. Leeds sofre com lesão de Koch e precisa de reforço...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 11:20

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 11:20

Crédito: Reprodução / Twitter
O Leeds está interessado na contratação de Fikayo Tomori nesta janela de transferências de janeiro, segundo a “BBC”. Apesar de apresentar bons momentos na primeira temporada de Frank Lampard como treinador, o atleta foi perdendo espaço no elenco e com a chegada de Thiago Silva se tornou apenas a quinta opção para a zaga dos Blues.O técnico Marcelo Bielsa busca reforçar o setor por conta da lesão sofrida por Koch em dezembro de 2020. O alemão deve perder cerca de três meses da campanha do Leeds por conta da necessidade de operar o joelho. Além disso, a equipe do argentino já sofreu 33 gols e tem a segunda pior defesa da Premier League.
> Veja a tabela da Premier League
Nesta temporada, Tomori só teve 45 minutos de jogo no Campeonato Inglês, mas foi titular em duas partidas pela Copa da Liga Inglesa até a eliminação do Chelsea. O defensor possui contrato até 2024, mas deve buscar uma alternativa para poder buscar espaço em outro clube.

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