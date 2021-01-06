Leeds está interessado na chegada de zagueiro do Chelsea para janeiro

O Leeds está interessado na contratação de Fikayo Tomori nesta janela de transferências de janeiro, segundo a “BBC”. Apesar de apresentar bons momentos na primeira temporada de Frank Lampard como treinador, o atleta foi perdendo espaço no elenco e com a chegada de Thiago Silva se tornou apenas a quinta opção para a zaga dos Blues.O técnico Marcelo Bielsa busca reforçar o setor por conta da lesão sofrida por Koch em dezembro de 2020. O alemão deve perder cerca de três meses da campanha do Leeds por conta da necessidade de operar o joelho. Além disso, a equipe do argentino já sofreu 33 gols e tem a segunda pior defesa da Premier League.