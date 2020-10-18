Leeds e Wolverhampton se enfrentam pelo Campeonato Inglês; veja os jogos de segunda-feira

Crédito: Divulgação / Site oficial do Leeds; AFP

A quinta rodada do Campeonato Inglês se encerra nesta segunda-feira, com dois jogos. E o duelo mais aguardado do dia será entre Leeds United, de Marcelo Bielsa, contra o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo. O jogo acontece no Elland Road, às 16h (de Brasília).

+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUECom campanhas parecidas até aqui na competição, as duas equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela. Destaques na última temporada, os dois times querem novamente surpreender na Premier League neste ano e tentar uma vaga internacional.

FALA, PROFESSOR- Os lobos são uma equipe que está consolidada no campeonato. Eles têm alguns jogadores novos que estão incorporando ao seu time, mas têm um sistema enraizado em seus jogadores, com uma competitividade poderosa e isso mostra o trabalho que fizeram em suas duas temporadas - disse Bielsa.

- É uma equipe muito boa, muito agressiva em todas as ações - ofensiva e defensivamente. É um bom grupo de jogadores com um treinador fantástico. Muito agressivo e dinâmico, físico, por isso esperamos um grande desafio. É o que sabemos de Marcelo Bielsa, uma forma especial de treinar equipes para serem dinâmicas - disse Nuno Espírito Santo.

PROVÁVEIS TIMESLeeds: Meslier; Ayling, Cooper, Koch e Dallas; Costa, Rodrigo, Phillips, Klich e Harrison; Bamford.

Wolves: Rui Patrício; Boly, Coady e Kilman; Semedo, Dendoncker, Rúben Neves e Fernando Marçal; Adama Traoré, Raúl Jiménez e Podence.