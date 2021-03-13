Leeds e Chelsea empatam sem gols em confronto pela Premier League

Crédito: Leeds e Chelsea fizeram duelo movimentado, mas sem gols (LEE SMITH / POOL / AFP

Leeds e Chelsea não conseguiram sair do 0 a 0 pela Premier League, resultado que não foi bom para nenhum dos lados. No primeiro tempo, o travessão impediu que o placar fosse aberto, enquanto na segunda etapa os goleiros trabalharam, mas sem muito perigo.

NO POSTEO placar na primeira etapa só não foi aberto por um detalhe: o travessão. Logo aos 10 minutos, a zaga do Leeds se atrapalhou, um defensor chutou a bola no outro e a pelota acertou o poste. Aos 15 minutos, a equipe mandante chegou ao ataque com Roberts, o atacante achou espaço na diagonal da área e bateu colocado para grande defesa de Mendy antes da bola beliscar a trave.

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INÍCIO AGITADONo segundo tempo, os dois times iniciaram com muita intensidade e colocaram os goleiros para trabalhar. Aos dois minutos, Kai Havertz recebeu passe na entrada da área, limpou a marcação, infiltrou na área e mandou uma bomba para defesa de Meslier. A resposta veio com Raphinha após o brasileiro receber bola dentro da área, girar em cima da marcação e finalizar para boa intervenção do arqueiro do Chelsea.