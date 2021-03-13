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futebol

Leeds e Chelsea empatam sem gols em confronto pela Premier League

No primeiro tempo, cada time carimbou uma bola no travessão, mas equipes não conseguiram chegar no gol com boa participação dos goleiros...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 11:22

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 11:22
Crédito: Leeds e Chelsea fizeram duelo movimentado, mas sem gols (LEE SMITH / POOL / AFP
Leeds e Chelsea não conseguiram sair do 0 a 0 pela Premier League, resultado que não foi bom para nenhum dos lados. No primeiro tempo, o travessão impediu que o placar fosse aberto, enquanto na segunda etapa os goleiros trabalharam, mas sem muito perigo.
NO POSTEO placar na primeira etapa só não foi aberto por um detalhe: o travessão. Logo aos 10 minutos, a zaga do Leeds se atrapalhou, um defensor chutou a bola no outro e a pelota acertou o poste. Aos 15 minutos, a equipe mandante chegou ao ataque com Roberts, o atacante achou espaço na diagonal da área e bateu colocado para grande defesa de Mendy antes da bola beliscar a trave.
> Veja a tabela da Premier League
INÍCIO AGITADONo segundo tempo, os dois times iniciaram com muita intensidade e colocaram os goleiros para trabalhar. Aos dois minutos, Kai Havertz recebeu passe na entrada da área, limpou a marcação, infiltrou na área e mandou uma bomba para defesa de Meslier. A resposta veio com Raphinha após o brasileiro receber bola dentro da área, girar em cima da marcação e finalizar para boa intervenção do arqueiro do Chelsea.
TABELA​O técnico Thomas Tuchel segue invicto no comando do Chelsea, mas os Blues não conquistaram bom resultado fora de casa. Dessa forma, os londrinos podem ver os rivais se aproximando na briga pelo G4 e uma vaga na próxima Champions League. Já o Leeds segue no meio de tabela e sem pretensões na competição.

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