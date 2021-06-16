Leeds busca contratação de atacante da seleção espanhola

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O Leeds está interessado na contratação de Adama Traoré, atacante do Wolverhampton e da seleção espanhola, para próxima temporada, segundo o "Eurosport". Após a saída de Nuno Espírito Santo e a chegada Bruno Laje, os Lobos podem passar por uma reformulação no elenco.O extremo já foi avaliado em cerca de 80 milhões de euros (R$ 572,5 milhões), mas a equipe de Marcelo Bielsa está disposta a pagar metade deste valor nesta janela de transferências. Caso a transferência aconteça, o atleta seria o mais caro da história do time de Elland Road.

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De acordo com a imprensa inglesa, o Chelsea também é uma opção de destino para Traoré. Thomas Tuchel é um admirador da polivalência do espanhol e o vê como um possível lateral direito para disputar vaga com Recce James. No entanto, os londrinos seguem apenas monitorando.