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futebol

Leeds busca contratação de atacante da seleção espanhola

Adama Traoré, extremo do Wolverhampton, é nome de desejo do técnico Marcelo Bielsa para reforçar sua equipe em sua segunda temporada na Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 09:56

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 09:56

Crédito: RICHARD HEATHCOTE / POOL / AFP
O Leeds está interessado na contratação de Adama Traoré, atacante do Wolverhampton e da seleção espanhola, para próxima temporada, segundo o "Eurosport". Após a saída de Nuno Espírito Santo e a chegada Bruno Laje, os Lobos podem passar por uma reformulação no elenco.O extremo já foi avaliado em cerca de 80 milhões de euros (R$ 572,5 milhões), mas a equipe de Marcelo Bielsa está disposta a pagar metade deste valor nesta janela de transferências. Caso a transferência aconteça, o atleta seria o mais caro da história do time de Elland Road.
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De acordo com a imprensa inglesa, o Chelsea também é uma opção de destino para Traoré. Thomas Tuchel é um admirador da polivalência do espanhol e o vê como um possível lateral direito para disputar vaga com Recce James. No entanto, os londrinos seguem apenas monitorando.
O ponta chama atenção por conta de sua força e velocidade. No entanto, sua última temporada não foi a melhor em Molineaux. O jogador anotou apenas três gols e três assistências em 41 partidas, mas possui contrato com o Wolverhampton até 2023.

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