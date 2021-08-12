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futebol

Leeds anuncia renovação de contrato do técnico Marcelo Bielsa

Comandante argentino está no comando da equipe da Premier League desde 2018 e acertou sua permanência no clube por mais uma temporada...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 13:43

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 13:43

Crédito: Reprodução / Twitter
O Leeds anunciou a renovação de contrato com o técnico Marcelo Bielsa até 2022. O argentino está no clube desde 2018 e foi um dos principais responsáveis por levar novamente a equipe para a Premier League após 16 anos de ausência.- Do meu ponto de vista, é um clube extraordinário. Não é sempre que você tem um clube que destina tanto volume de investimento para melhorar os treinamentos. Creio que os técnicos mais importantes do mundo valorizam o que este clube significa em termos de organização, estrutura e público.
> Veja a tabela da Premier League
Apesar da renovação ter sido confirmada nesta quinta-feira, o comandante argentino já está focado no duelo em que sua equipe terá contra o Manchester United, no Old Trafford, neste sábado pela estreia do Campeonato Inglês.
Após conseguir levar o Leeds até a 9ª colocação na última temporada da Premier League, brigando por posições com times como Arsenal e Tottenham, Bielsa busca alcançar novos objetivos e, quem sabe, sonhar com uma vaga em competições continentais.

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