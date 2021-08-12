Leeds anuncia renovação de contrato do técnico Marcelo Bielsa

O Leeds anunciou a renovação de contrato com o técnico Marcelo Bielsa até 2022. O argentino está no clube desde 2018 e foi um dos principais responsáveis por levar novamente a equipe para a Premier League após 16 anos de ausência.- Do meu ponto de vista, é um clube extraordinário. Não é sempre que você tem um clube que destina tanto volume de investimento para melhorar os treinamentos. Creio que os técnicos mais importantes do mundo valorizam o que este clube significa em termos de organização, estrutura e público.