Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Leeds anuncia demissão de Bielsa após goleada para o Tottenham

Em 26 partidas disputadas na Premier League, Leeds sofreu 60 gols e tem a pior defesa do Campeonato Inglês. Clube está em 16º lugar e luta contra a zona de rebaixamento...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 11:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 11:49
O Leeds anunciou a demissão de Marcelo Bielsa na manhã deste domingo. Na atual edição da Premier League, o clube possui a pior defesa do Campeonato Inglês com 60 gols sofridos e ocupa a 16ª posição na classificação, lutando contra o rebaixamento.- Essa foi a decisão mais difícil que já tomei em todo o meu período no Leeds, levando em consideração todo o sucesso que Marcelo conquistou no clube. Com Marcelo como técnico, tivemos três temporadas incríveis e bons tempos de volta ao Elland Road. Ele mudou a cultura do clube e nos trouxe uma mentalidade vencedora. No entanto, eu tenho que agir em interesse do clube e acredito que uma mudança seja necessária neste momento.
> Veja a tabela da Premier League
Bielsa chegou ao Leeds em 2018, quando o clube ainda se encontrava na Championship, equivalente à 2ª divisão da Inglaterra. Na temporada seguinte, o argentino conquistou o título do torneio e o acesso à Premier League após 16 anos.
Na última temporada, o Leeds conseguiu surpreender e superar as expectativas, mas o mesmo não se repetiu neste ano. Com dificuldades em encontrar um equilíbrio, o comandante deixa a equipe após uma sequência de quatro derrotas consecutivas.
Crédito: Noúltimosábado,BielsasaiudecampoderrotadoparaoTottenhampro4a0(JONSUPER/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba
Homem é preso após agredir mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Homem é preso após agredir ex-mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados