Leeds anuncia demissão de Bielsa após goleada para o Tottenham

O Leeds anunciou a demissão de Marcelo Bielsa na manhã deste domingo. Na atual edição da Premier League, o clube possui a pior defesa do Campeonato Inglês com 60 gols sofridos e ocupa a 16ª posição na classificação, lutando contra o rebaixamento.- Essa foi a decisão mais difícil que já tomei em todo o meu período no Leeds, levando em consideração todo o sucesso que Marcelo conquistou no clube. Com Marcelo como técnico, tivemos três temporadas incríveis e bons tempos de volta ao Elland Road. Ele mudou a cultura do clube e nos trouxe uma mentalidade vencedora. No entanto, eu tenho que agir em interesse do clube e acredito que uma mudança seja necessária neste momento.