Leco, presidente do São Paulo, está em tratamento para Covid-19

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Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, presidente do São Paulo, testou positivo para Covid-19 no fim da semana passada e está em tratamento.

"O São Paulo Futebol Clube informa que o Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva contraiu Covid-19 e está em tratamento desde o final da semana passada. O Presidente está sob acompanhamento médico e nos últimos dias manteve agenda de recuperação e isolamento em casa, além de passar por exames e períodos de observação no HCor", diz a nota oficial divulgada pelo clube na noite desta quarta-feira.

Leco está com 82 anos e, portanto, faz parte do grupo de risco da doença. A situação dele é estável neste momento.