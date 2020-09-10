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Leco, presidente do São Paulo, está em tratamento para Covid-19

Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, tem 82 anos e faz parte do grupo de risco. Segundo o clube, ele tem feito isolamento em casa e períodos de exame e observação no HCor...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 22:42

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 22:42
Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!
Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, presidente do São Paulo, testou positivo para Covid-19 no fim da semana passada e está em tratamento.
"O São Paulo Futebol Clube informa que o Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva contraiu Covid-19 e está em tratamento desde o final da semana passada. O Presidente está sob acompanhamento médico e nos últimos dias manteve agenda de recuperação e isolamento em casa, além de passar por exames e períodos de observação no HCor", diz a nota oficial divulgada pelo clube na noite desta quarta-feira.
Leco está com 82 anos e, portanto, faz parte do grupo de risco da doença. A situação dele é estável neste momento.
O dirigente fica no cargo até dezembro deste ano, quando haverá eleição no Tricolor. Julio Casares e Roberto Natel são os candidatos.

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