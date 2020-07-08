Lecaros comemora adaptação no Botafogo: 'Agora estou melhor'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Alexander Lecaros foi a primeira contratação do Botafogo em 2020, mas o último reforço a entrar em campo. O peruano, por ser franzino, passou por uma readaptação física antes de estrear. Assim o fez, mas finalmente jogou pelo Botafogo com Paulo Autuori. Nesta quarta-feira, o atacante comentou sobre a adaptação no Alvinegro.

- Agora estou melhor. Depois do muito tempo ficar treinando e não jogar, é muito chato. Mas agora estou super tranquilo. Jogando, demonstrando que eu sei jogar e tudo isso. Os últimos jogos foram bons para mim porque estava treinando bem, estava recebendo felicitações do comando técnico. É muito agradável - afirmou.

O peruano de 20 anos elogiou a postura de Paulo Autuori com os jogadores de lado de campo. Com pelo menos 30 dias livres para treinamentos, Lecaros acredita que o período será positivo.