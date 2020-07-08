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Leandro Souza, sobre nível físico no CSA: 'Difícil retomar 100% após uma parada tão longa'

Defensor entende que trabalhos precisam ser ainda mais intensos para recuperação do tempo perdido e não nega ansiedade por volta das competições...
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Publicado em 

08 jul 2020 às 18:27

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 18:27

Crédito: Morgana Oliveira/ASCOM CSA
Desde 2016 vestindo a camisa do CSA com uma breve interrupção na passagem no ano passado quando foi emprestado pelo Cuiabá, o experiente zagueiro Leandro Souza destacou a evolução da equipe após o reinício dos treinos no CT do clube há alguns dias.
Segundo o defensor, o grupo vem procurando retomar o trabalho que estava realizando antes da parada por conta da pandemia do novo coronavírus. Contudo, ciente de que, mesmo em meio a todos os esforços, é quase impossível conseguir estar com o mesmo ritmo físico de antes da pausa.
- É difícil retomar 100% após uma parada tão longa como tivemos, mas estamos nos esforçando ao máximo para estarmos no nível ideal antes do reinício dos jogos. Vejo o grupo muito comprometido em manter essa evolução e a intensidade durante os treinamentos no dia a dia - disse Leandro.
Até o momento, a Federação Alagoana de Futebol (FAF) ainda não determinou a data oficial de volta do estadual, tendo a ideia de estabelecer o dia 22 ou 25 de julho como o marco da retomada. Algo que, naturalmente, gera uma carga considerável de ansiedade no atleta de 34 anos de idade:
- Não tem como não estar ansioso, mas o retorno está bem próximo. Acredito que em algumas semanas estaremos tendo alguns jogos e muitas decisões pela frente. O grupo todo está vivendo essa expectativa para retomarmos a normalidade.

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