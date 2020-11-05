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futebol

Leandro Souza destaca recuperação do CSA e quer vaga no G4 da Série B

Experiente zagueiro é um dos líderes da equipe alagoana e comentou sobre a fase do clube na Série B, que busca o acesso à primeira divisão do futebol nacional...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 19:19

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 19:19

Crédito: Morgana Oliveira/ASCOM CSA
Um dos principais destaques do elenco do CSA, o experiente zagueiro Leandro Souza revelou que o grupo vai continuar se dedicando muito para melhorar seu desempenho em campo nas próximas partidas, assim como aconteceu nas últimas semanas, quando o Azulão saiu do Z4 para ocupar a zona de acesso na Série B.Segundo o atleta, a meta de todos é crescer de produção na sequência de 2020 e conseguir uma boa colocação na tabela da segunda divisão nacional.
- Vamos continuar nos dedicando ao máximo para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo com a camisa do clube. O grupo cresceu muito nas últimas semanas e isso vem dando confiança a todos. O grupo tem se empenhado para crescer de produção e para continuar subindo na tabela de classificação - disse o defensor.
Para o zagueiro, a meta do Azulão é se manter às primeiras posições na segundona e brigar por uma vaga no G4 e o acesso à Série A do ano que vem.
- Vamos trabalhar para que a equipe possa se manter entre os primeiros colocados da disputa nestes próximos meses. Saímos da zona de rebaixamento para o G4 com muito esforço e comprometimento. Isso fez a diferença. O retorno para a Série A é o sonho de todos aqui no clube. Vamos acreditar até o fim que isso será possível. Não podemos deixar o ritmo cair agora - finalizou.

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