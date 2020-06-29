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futebol

Leandro Sousa projeta títulos com a camisa do CSA

Apesar do começo de ano ruim do Azulão, o zagueiro espera uma reação neste segundo semestre...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 19:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2020 às 19:04
Crédito: Divulgação/CSA
Um dos principais ídolos da torcida do CSA, o experiente zagueiro Leandro Souza destacou o desejo de ver a equipe melhorando seu desempenho em campo no segundo semestre de 2020. Para o jogador, o grupo tem totais condições de crescer de produção nos próximos meses.E MAIS:Ativista contra o racismo, Colin Kaepernick ganha série na NetflixEdson Carius sonha com artilharia do Brasil pelo FortalezaJoão Pedro comenta estreia pelo Watford na Premier League: 'Realizei um sonho de criança'‘Temos um ótimo elenco, competitivo em condições de fazer um grande segundo semestre. Só depende da gente. Vamos nos dedicar ao máximo para melhorarmos nosso desempenho em campo e para conquistarmos títulos em 2020’, disse antes de completar:
‘Vou trabalhar muito para crescer de produção com todos e ajudar. Estou muito motivado para esse segundo semestre e na expectativa de fazer um grande ano com a camisa do clube em 2020’.
Lembrando que, na retomada do futebol, o CSA terá pela frente a reta final do estadual e a Série B. Na Copa do Brasil e Copa do Nordeste, a equipe já está eliminada. E MAIS:

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