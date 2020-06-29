Leandro Sousa projeta títulos com a camisa do CSA

Um dos principais ídolos da torcida do CSA, o experiente zagueiro Leandro Souza destacou o desejo de ver a equipe melhorando seu desempenho em campo no segundo semestre de 2020. Para o jogador, o grupo tem totais condições de crescer de produção nos próximos meses.E MAIS:Ativista contra o racismo, Colin Kaepernick ganha série na NetflixEdson Carius sonha com artilharia do Brasil pelo FortalezaJoão Pedro comenta estreia pelo Watford na Premier League: 'Realizei um sonho de criança'‘Temos um ótimo elenco, competitivo em condições de fazer um grande segundo semestre. Só depende da gente. Vamos nos dedicar ao máximo para melhorarmos nosso desempenho em campo e para conquistarmos títulos em 2020’, disse antes de completar: