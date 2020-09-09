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futebol

Leandro Silva projeta estreia diante do Cruzeiro

Lateral-esquerdo foi apresentado e está à disposição da comissão técnica...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 16:48

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 16:48
Crédito: Divulgação/Vitória
Na próxima sexta-feira, o Vitória terá o Cruzeiro pela frente e o técnico Bruno Pivetti pode contar com o lateral-esquerdo Leandro Silva, que está regularizado e adaptado ao novo clube.Contente com os primeiros dias no Rubro-Negro, ele projeta o seu primeiro jogo diante da Raposa no Mineirão.
‘Esses 10 dias foram bons. Estou bastante adaptado, lógico que joguei com vários atletas que aqui estão e a gente tira algumas informações. O gruo é muito bom e a comissão técnica muito bem orientada pelo professor Bruno Pivetti. Se precisar de mim neste jogo contra o Cruzeiro, espero estrear bem e dar conta do recado para que possamos conseguir o nosso objetivo’, afirmou.
Classificação
O Vitória de Leandro Silva está na 7ª colocação, com 13 pontos, dois a menos que o Cuiabá, primeiro time do G-4.

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