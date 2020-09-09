Leandro Silva projeta estreia diante do Cruzeiro

Crédito: Divulgação/Vitória

Na próxima sexta-feira, o Vitória terá o Cruzeiro pela frente e o técnico Bruno Pivetti pode contar com o lateral-esquerdo Leandro Silva, que está regularizado e adaptado ao novo clube.Contente com os primeiros dias no Rubro-Negro, ele projeta o seu primeiro jogo diante da Raposa no Mineirão.

‘Esses 10 dias foram bons. Estou bastante adaptado, lógico que joguei com vários atletas que aqui estão e a gente tira algumas informações. O gruo é muito bom e a comissão técnica muito bem orientada pelo professor Bruno Pivetti. Se precisar de mim neste jogo contra o Cruzeiro, espero estrear bem e dar conta do recado para que possamos conseguir o nosso objetivo’, afirmou.

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