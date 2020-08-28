Leandro Silva comemora acerto com o Vitória

Leandro Silva é o novo reforço do Vitória para a sequência da temporada 2020/2021. O lateral-direito, que nesta quarta-feira rescindiu seu compromisso com o América-MG, assinou contrato com o clube baiano válido até o término do Campeonato Brasileiro da Série B, com opção de renovação automática a partir de fevereiro do ano que vem.'O Vitória é um clube de muita tradição, torcida apaixonada e excelente estrutura. Fiquei muito entusiasmado com o projeto do clube de retornar à Série A nacional e a motivação é total para fazer um grande campeonato e ajudar a equipe a alcançar seu objetivo', declarou o atleta.
Carreira
Nascido em Sorocaba, interior de São Paulo, Leandro da Silva iniciou sua trajetória nas categorias de base do São Caetano. A partir de 2008, já como profissional, vestiu as camisas do Atlético Sorocaba, Santos, Ituano, América-MG, Figueirense e Avaí.
Em 2018, foi contratado pelo Ceará, atuando em seguida pelo Coritiba, até retornar ao América no ano passado, disputando 52 jogos e marcando quatro gols pelo clube de Minas.
O lateral conta em seu currículo com os títulos do Campeonato Catarinense, nos anos de 2014 e 2015, e do Cearense, em 2018. No ano passado, Leandro foi eleito para a seleção do Campeonato Mineiro.