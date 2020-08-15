Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Leandro marca em vitória do FC Tokyo e mantém média de um gol a cada dois jogos no Japão
futebol

Leandro marca em vitória do FC Tokyo e mantém média de um gol a cada dois jogos no Japão

Foi o quinto do brasileiro na competição e o sexto na temporada (marcou um na Liga dos Campeões da Ásia), alem de duas assistências em 12 partidas disputadas no período....
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2020 às 17:03

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 17:03

Crédito: Divulgação/FC Tokyo
O atacante Leandro segue em alta no Japão. Na manhã deste sábado, foi do atacante o gol no 1 a 0 do FC Tokyo sobre o Nagoya Grampus, pelo Campeonato Japonês (J-League). Foi o quinto do brasileiro na competição e o sexto na temporada (marcou um na Liga dos Campeões da Ásia), alem de duas assistências em 12 partidas disputadas no período.
- Fico feliz pelos gols estarem acontecendo e, desta vez, mais ainda pela vitória. Um resultado importante para nós, pois conseguimos subir na tabela - disse.
Com o triunfo, o FC Tokyo agora está em quarto lugar na table. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira, diante do Sanfrecce Hiroshima.
- Estamos fazendo um bom campeonato e esperamos seguir assim, brigando na parte de cima da tabela. Consegui me adaptar rápido ao novo clube, todos me receberam muito bem e estou muito feliz por estar conseguindo ajudar - finalizou o brasileiro.
Leandro está em sua quarta temporada no Japão. Anteriormente, nos outros três anos, defendeu o Kashima Antlers, clube com o qual ainda tem contrato.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados