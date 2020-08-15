Leandro marca em vitória do FC Tokyo e mantém média de um gol a cada dois jogos no Japão

Crédito: Divulgação/FC Tokyo

O atacante Leandro segue em alta no Japão. Na manhã deste sábado, foi do atacante o gol no 1 a 0 do FC Tokyo sobre o Nagoya Grampus, pelo Campeonato Japonês (J-League). Foi o quinto do brasileiro na competição e o sexto na temporada (marcou um na Liga dos Campeões da Ásia), alem de duas assistências em 12 partidas disputadas no período.

- Fico feliz pelos gols estarem acontecendo e, desta vez, mais ainda pela vitória. Um resultado importante para nós, pois conseguimos subir na tabela - disse.

Com o triunfo, o FC Tokyo agora está em quarto lugar na table. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira, diante do Sanfrecce Hiroshima.

- Estamos fazendo um bom campeonato e esperamos seguir assim, brigando na parte de cima da tabela. Consegui me adaptar rápido ao novo clube, todos me receberam muito bem e estou muito feliz por estar conseguindo ajudar - finalizou o brasileiro.