Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Leandro Damião completa 450 jogos na carreira neste sábado

Atacante brasileiro está no Kawasaki Frontale, líder do
Campeonato Japonês, e jogará contra o Gamba Osaka...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 14:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2020 às 14:28
Crédito: Divulgação
Quando se fala em “carretilha” ou “lambreta” logo se pensa em Leandro Damião, que executa o drible como poucos atacantes no mundo. Além das fintas feitas com excelência, Damião se destaca pela atuação em vários jogos. Neste sábado, dia 1 de agosto, o atleta vai comemorar uma marca importante em sua carreira. Ele completa 450 jogos em sua trajetória profissional.
A carreira de Leandro Damião é de trazer inveja aos adversários. O jogador fez 185 gols, além de 18 jogos pela Seleção Brasileira. Com a camisa canarinha, balançou as redes por três vezes. Outra marca interessante do atacante é que ele é o maior artilheiro de clubes gaúchos na era dos pontos corridos do Brasileirão com 43 gols, à frente de Fernandão, Jonas, D ́Alessandro, Nilmar, Rafael Sóbis, Everton Cebolinha, Alex, Luan e André Lima.
Em toda sua carreira teve passagens por grandes clubes como Flamengo, Santos, Betis e Cruzeiro. Neste último, foi goleador na temporada em que atuou pelo time mineiro. No Internacional de Porto Alegre, viveu seu grande destaque na carreira. Atingiu a marca histórica de 100 gols pelo clube, e fez sua estreia na final da Libertadores 2010, quando marcou gol. Falando em gol em decisão, pelo Frontale, seu atual clube, ele fez sua estreia também em uma final, inclusive marcando gol.
- Atingir essa marca traz muita lembrança boa da minha carreira. Fico muito feliz de completar 450 partidas. Espero poder atuar por muito mais tempo e conquistar metas importantes. Ao longo da minha trajetória, sempre trabalhei bastante para ser vitorioso, e graças a Deus com muito esforço e empenho, consegui alcançar números expressivos - diz o jogador.
Em toda sua vitoriosa carreira acumula títulos expressivos como Libertadores, Recopa Sul-Americana, Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca, Super Copa do Japão e Copa da Liga Japonesa. Ao todo, são 10 conquistas. Nessa temporada no Japão, Damião tem 8 jogos e 3 gols marcados. No país asiático desde 2019, o jogador possui 46 jogos e 17 gols.
A sua equipe atual, o Kawasaki Frontale enfrenta neste sábado o Gamba Osaka pela 8ª rodada do Campeonato Japonês. O time de Damião está na 1ª posição do campeonato com 19 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados