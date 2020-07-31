Leandro Damião completa 450 jogos na carreira neste sábado

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Quando se fala em “carretilha” ou “lambreta” logo se pensa em Leandro Damião, que executa o drible como poucos atacantes no mundo. Além das fintas feitas com excelência, Damião se destaca pela atuação em vários jogos. Neste sábado, dia 1 de agosto, o atleta vai comemorar uma marca importante em sua carreira. Ele completa 450 jogos em sua trajetória profissional.

A carreira de Leandro Damião é de trazer inveja aos adversários. O jogador fez 185 gols, além de 18 jogos pela Seleção Brasileira. Com a camisa canarinha, balançou as redes por três vezes. Outra marca interessante do atacante é que ele é o maior artilheiro de clubes gaúchos na era dos pontos corridos do Brasileirão com 43 gols, à frente de Fernandão, Jonas, D ́Alessandro, Nilmar, Rafael Sóbis, Everton Cebolinha, Alex, Luan e André Lima.

Em toda sua carreira teve passagens por grandes clubes como Flamengo, Santos, Betis e Cruzeiro. Neste último, foi goleador na temporada em que atuou pelo time mineiro. No Internacional de Porto Alegre, viveu seu grande destaque na carreira. Atingiu a marca histórica de 100 gols pelo clube, e fez sua estreia na final da Libertadores 2010, quando marcou gol. Falando em gol em decisão, pelo Frontale, seu atual clube, ele fez sua estreia também em uma final, inclusive marcando gol.

- Atingir essa marca traz muita lembrança boa da minha carreira. Fico muito feliz de completar 450 partidas. Espero poder atuar por muito mais tempo e conquistar metas importantes. Ao longo da minha trajetória, sempre trabalhei bastante para ser vitorioso, e graças a Deus com muito esforço e empenho, consegui alcançar números expressivos - diz o jogador.

Em toda sua vitoriosa carreira acumula títulos expressivos como Libertadores, Recopa Sul-Americana, Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca, Super Copa do Japão e Copa da Liga Japonesa. Ao todo, são 10 conquistas. Nessa temporada no Japão, Damião tem 8 jogos e 3 gols marcados. No país asiático desde 2019, o jogador possui 46 jogos e 17 gols.