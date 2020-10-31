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futebol

Leandro Carvalho vibra com empate do Ceará fora de casa

Vozão ficou duas vezes atrás do marcador, mas conseguiu sair de campo com um ponto...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 20:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2020 às 20:04
Crédito: Israel Simon/Ceará
Na abertura da 19ª rodada, o Ceará foi até o Estádio Nilton Santos e arrancou um empate por 2 a 2 contra o Botafogo, feito que deixou o Vozão no meio da classificação do Brasileiro.Um dos destaques positivos do Vozão foi o atacante Leandro Carvalho, que diante do seu ex-time, balançou a rede e fez valer a ‘lei do ex’.
'Como falei, a gente tá trabalhando forte para buscar pontuar, fora é importante. Não deixar de pontuar, que um pontinho também é muito importante para nós', declarou o jogador ao término da partida.
Agora, o Ceará deixa de lado o Campeonato Brasileiro e volta a focar na Copa do Brasil. No meio da semana o compromisso é contra o Santos, na Arena Castelão.

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