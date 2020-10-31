Leandro Carvalho vibra com empate do Ceará fora de casa

Na abertura da 19ª rodada, o Ceará foi até o Estádio Nilton Santos e arrancou um empate por 2 a 2 contra o Botafogo, feito que deixou o Vozão no meio da classificação do Brasileiro.Um dos destaques positivos do Vozão foi o atacante Leandro Carvalho, que diante do seu ex-time, balançou a rede e fez valer a ‘lei do ex’.
'Como falei, a gente tá trabalhando forte para buscar pontuar, fora é importante. Não deixar de pontuar, que um pontinho também é muito importante para nós', declarou o jogador ao término da partida.
Agora, o Ceará deixa de lado o Campeonato Brasileiro e volta a focar na Copa do Brasil. No meio da semana o compromisso é contra o Santos, na Arena Castelão.