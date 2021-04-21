Leandro Assumpção troca de clube no futebol tailandês e afirma: 'Espero poder agregar muito'

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Quinto maior artilheiro da história do Campeonato Tailandês, o atacante Leandro Assumpção mudou de clube. A partir da próxima temporada o ex-jogador do Flamengo defenderá o Muangkan United, também da Tailândia. Com 35 anos, Leandro se mostra bastante animado com a nova empreitada.

- Todo atleta depende de desafios para se manter motivado e foi em função disso que eu aceitei a proposta do Muangkan. Espero que com a minha experiência e qualidade eu possa agregar muito ao time - afirmou.

Há dez anos no país asiático, Leandro já conquistou títulos, marcou muitos gols e se tornou uma referência no futebol tailandês. Ídolo local, o carioca se diz orgulhoso por estar próximo de vestir sua nona camisa diferente desde que chegou à Tailândia.