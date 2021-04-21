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futebol

Leandro Assumpção troca de clube no futebol tailandês e afirma: 'Espero poder agregar muito'

Um dos maiores artilheiros do futebol do país, atacante foi para o Muangkan United...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 19:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 19:29
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Quinto maior artilheiro da história do Campeonato Tailandês, o atacante Leandro Assumpção mudou de clube. A partir da próxima temporada o ex-jogador do Flamengo defenderá o Muangkan United, também da Tailândia. Com 35 anos, Leandro se mostra bastante animado com a nova empreitada.
- Todo atleta depende de desafios para se manter motivado e foi em função disso que eu aceitei a proposta do Muangkan. Espero que com a minha experiência e qualidade eu possa agregar muito ao time - afirmou.
Há dez anos no país asiático, Leandro já conquistou títulos, marcou muitos gols e se tornou uma referência no futebol tailandês. Ídolo local, o carioca se diz orgulhoso por estar próximo de vestir sua nona camisa diferente desde que chegou à Tailândia.
- Isso indica que venho fazendo um bom trabalho durante todo esse tempo e consequentemente sempre despertando o interesse de outras equipes. Fico feliz por ter honrado cada camisa e cumprido o que de mim esperavam - definiu.

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