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futebol

Leandro Assumpção projeta boa estreia do Muangkan United na Thai League 2

Atacante brasileiro falou sobre a importância de começar bem a temporada...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 23:34

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 23:34
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Um dos favoritos da edição da Thai League 2 que inicia na próxima sexta-feira, o Muangkan United fará sua estreia fora de casa contra o Lamphun Warrior no dia quatro. Uma das grandes atrações da competição, o atacante Leandro Assumpção falou sobre a importância de começar bem a temporada.
- É fundamental estrearmos vencendo. Sabemos que muitos nos consideram uma das equipes mais fortes do campeonato, mas é necessário provar isso em campo. Estamos bastante empolgados para jogar e felizes, já que finalmente chegou a hora - declarou.
Um dos maiores ídolos do futebol tailandês, Leandro chegou ao Muangkan United com a missão de liderar o time rumo à Thai League. Ciente disso, o jogador espera repetir a sua boa média de gols no novo clube.
- Temos um objetivo claro e sei qual o meu papel dentro desse processo. Venho mantendo uma boa média de gols por temporada e caso consiga fazer isso novamente, teremos ótimas chances - definiu.

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