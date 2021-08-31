Leandro Assumpção projeta boa estreia do Muangkan United na Thai League 2

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Um dos favoritos da edição da Thai League 2 que inicia na próxima sexta-feira, o Muangkan United fará sua estreia fora de casa contra o Lamphun Warrior no dia quatro. Uma das grandes atrações da competição, o atacante Leandro Assumpção falou sobre a importância de começar bem a temporada.

- É fundamental estrearmos vencendo. Sabemos que muitos nos consideram uma das equipes mais fortes do campeonato, mas é necessário provar isso em campo. Estamos bastante empolgados para jogar e felizes, já que finalmente chegou a hora - declarou.

Um dos maiores ídolos do futebol tailandês, Leandro chegou ao Muangkan United com a missão de liderar o time rumo à Thai League. Ciente disso, o jogador espera repetir a sua boa média de gols no novo clube.