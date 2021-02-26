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futebol

Leandro Assumpção mantém boa média de gols na Tailândia: 'As coisas estão saindo bem individualmente'

Atacante marcou mais um e chegou ao quarto gol em cinco jogos pelo Suphanburi...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 20:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 20:32
Crédito: Divulgação
Com mais um gol do atacante Leandro Assumpção, seu nono na temporada, o Suphanburi bateu o Trat por 2 a 0 na última terça-feira pela Liga Tailandesa. Este foi o quarto gol de Leandro em cinco jogos por seu novo time. O ex-jogador do Flamengo se mostrou feliz com sua ótima fase.
- Vim para cá com o objetivo de ajudar o Suphanburi a se reerguer na competição e a minha forma de fazer isso é marcando gols. Fico muito feliz pelo fato das coisas estarem saindo bem individualmente e creio que por consequência o aspecto coletivo também evoluirá - declarou.
Com 23 pontos, a equipe do brasileiro ocupa atualmente a 14ª posição da liga com um jogo a menos. Caso vença a partida atrasada, subirá para o décimo primeiro lugar. Restando nove rodadas para disputar, Leandro crê que o Suphanburi encerre o campeonato sem maiores sustos.
- Acredito que nosso fim de temporada será tranquilo. Estamos crescendo, meus gols estão saindo e sinto que a tendência é de melhora. Conquistaremos uma posição digna - concluiu.

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