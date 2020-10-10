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Leandro Assumpção diz que gol duplo de bicicleta foi o mais marcante da sua carreira

Brasileiro do Nakhon Ratchasima, da Tailândia, protagonizou um lance que rodou o mundo...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 00:08

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 00:08

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Artilheiro do Nakhon Ratchasima na atual edição da Thai League, o atacante Leandro Assumpção comemorou nesta semana um ano do gol mais importante de sua carreira. Em outubro de 2019 o carioca participou de um lance espetacular que rodou o planeta. Leandro e um companheiro de equipe marcaram um gol duplo de bicicleta numa partida da liga local. O brasileiro relembra a repercussão mundial provocada pelo fato.
- Quando o fato aconteceu eu não poderia imaginar que provocaria tanto interesse da mídia. Os maiores veículos do Brasil, o site da FIFA, jornais europeus, todos me procuraram ou repercutiram o lance. Não tenho dúvidas em afirmar que foi o gol mais marcante em 13 anos como profissional - afirmou.
Em razão das datas FIFA, a Liga Tailandesa não realizará sua nona rodada neste fim de semana. O Nakhon Ratchasima voltará a campo no dia 18, quando enfrentará o Buriram United, justamente o adversário que sofreu o histórico gol há 12 meses. Leandro acredita que será inevitável lembrar da partida que marcou para sempre sua trajetória no futebol.
- Será impossível não recordar, já que esse jogo está gravado na minha memória. Buscarei a vitória como sempre, tentarei ajudar meu time marcando gols, mas creio que quando acontecer o primeiro cruzamento vindo do lado direito do nosso ataque, a lembrança acabará surgindo - concluiu.

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