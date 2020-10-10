Leandro Assumpção diz que gol duplo de bicicleta foi o mais marcante da sua carreira

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Artilheiro do Nakhon Ratchasima na atual edição da Thai League, o atacante Leandro Assumpção comemorou nesta semana um ano do gol mais importante de sua carreira. Em outubro de 2019 o carioca participou de um lance espetacular que rodou o planeta. Leandro e um companheiro de equipe marcaram um gol duplo de bicicleta numa partida da liga local. O brasileiro relembra a repercussão mundial provocada pelo fato.

- Quando o fato aconteceu eu não poderia imaginar que provocaria tanto interesse da mídia. Os maiores veículos do Brasil, o site da FIFA, jornais europeus, todos me procuraram ou repercutiram o lance. Não tenho dúvidas em afirmar que foi o gol mais marcante em 13 anos como profissional - afirmou.

Em razão das datas FIFA, a Liga Tailandesa não realizará sua nona rodada neste fim de semana. O Nakhon Ratchasima voltará a campo no dia 18, quando enfrentará o Buriram United, justamente o adversário que sofreu o histórico gol há 12 meses. Leandro acredita que será inevitável lembrar da partida que marcou para sempre sua trajetória no futebol.