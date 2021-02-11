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Leandro Assumpção celebra gol que encerrou jejum de vitórias do seu time no Campeonato Tailandês

Atacante brasileiro marcou no triunfo de 1 a 0 do Suphanburi na competição nacional...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 20:24

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 20:24

Crédito: Divulgação
Pela segunda vez vestindo a camisa do Suphanburi, o atacante Leandro Assumpção foi decisivo nesta quarta-feira marcando o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Rayong FC, em jogo válido pela décima oitava rodada do Campeonato Tailandês. O gol foi o sétimo do brasileiro na competição e valeu a manutenção da proximidade do Suphanburi com as equipes que estão logo acima na classificação. Leandro vibrou com o resultado favorável.
- Será essencial vencermos em casa até o fim da liga. Fiquei bastante feliz por marcar o gol que nos deu esses três pontos tão importantes, mas precisamos ir em busca de muitos outros. Com duas vitórias podemos ganhar até sete posições, está tudo embolado - disse.
Essa foi a primeira vitória do novo time de Leandro nas sete últimas rodadas do campeonato. Para o jogador, que já soma dois gols em duas partidas pelo Suphanburi, interromper a sequência negativa foi fundamental também do ponto de vista emocional.
- Permanecer muito tempo sem vencer inevitavelmente tira um pouco da confiança dos atletas. Com essa etapa encerrada, todo o grupo volta a acreditar mais no seu potencial e a tendência passa a ser de evolução - concluiu.

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