Leandro Assumpção celebra gol decisivo em grande virada do seu time na Tailândia

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O Nakhon Ratchasima alcançou uma grande vitória de virada neste domingo na Thai League. Após ir para o intervalo sendo derrotada por 3 a 0 pelo Trat, a equipe do carioca Leandro Assumpção virou o jogo para 4 a 3 na segunda etapa. Autor do quarto e decisivo gol do triunfo, Leandro falou sobre a partida.

- É um daqueles jogos que sem dúvida entram para a história. Virar um placar adverso é sempre uma tarefa difícil, mas estar perdendo por 3 a 0 e conseguir vencer é algo para não esquecer jamais. Estamos todos muito orgulhosos do que realizamos - disse.

O Nakhon encerrará o primeiro turno do torneio no próximo sábado quando receberá o Police Tero, nono colocado. Leandro acredita que seu time tem condições de evoluir na segunda metade da competição.