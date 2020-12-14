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Leandro Assumpção celebra gol decisivo em grande virada do seu time na Tailândia

Brasileiro garantiu a vitória por 4 a 3 do Nakhon Ratchasima, que chegou a estar perdendo por 3 a 0 em partida...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 22:06

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 22:06

Crédito: Divulgação
O Nakhon Ratchasima alcançou uma grande vitória de virada neste domingo na Thai League. Após ir para o intervalo sendo derrotada por 3 a 0 pelo Trat, a equipe do carioca Leandro Assumpção virou o jogo para 4 a 3 na segunda etapa. Autor do quarto e decisivo gol do triunfo, Leandro falou sobre a partida.
- É um daqueles jogos que sem dúvida entram para a história. Virar um placar adverso é sempre uma tarefa difícil, mas estar perdendo por 3 a 0 e conseguir vencer é algo para não esquecer jamais. Estamos todos muito orgulhosos do que realizamos - disse.
O Nakhon encerrará o primeiro turno do torneio no próximo sábado quando receberá o Police Tero, nono colocado. Leandro acredita que seu time tem condições de evoluir na segunda metade da competição.
- Essa vitória em particular pode nos motivar de forma bastante especial. Temos bons jogadores e total capacidade de ter um ótimo desempenho no returno - concluiu.

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