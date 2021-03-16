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Leandro Amaro exalta qualidade do São Bernardo na série A2 e apoia a sequência da competição

O defensor admite estar preocupado com a atual situação da saúde pública no país, mas confia na segurança que o futebol proporciona aos envolvidos...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 17:37

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 17:37
Crédito: Equipe do ABC ocupa o 7º lugar na Série A2 do Paulistão (Gabriel Goto/São Bernardo FC
Após a primeira vitória do Tigre no Campeonato Paulista da Série A2, no último domingo (14), em clássico diante do EC São Bernardo, o experiente zagueiro Leandro Amaro elogia o grupo e fala sobre o que estava faltando para que o time conquistasse os primeiros três pontos na competição.
Veja o panorama brasileiro dos esportes coletivos para a Olimpíada
- Nosso grupo está muito bem formado e entrosado, jogamos bem nas primeiras rodadas e não deixamos de pontuar, conseguimos impor o nosso jogo, o jogo que o Catalá nos passou, mas estava faltando o gol. A defesa estava consistente, o meio bem encaixado, o terço final ali trabalhando direitinho, mas a bola só precisava entrar para sairmos com a vitória, e foi o que aconteceu no clássico - garantiu Leandro Amaro.
Para o zagueiro, o trabalho quando bem aplicado dentro de um grupo empenhado, o resultado vem.
- Não é de uma hora para a outra que tudo vai acontecer, como disse, nos primeiros jogos, nós conseguimos propor o nosso jogo e jogamos muito bem, só não ganhamos por pequenos detalhes, e depois de trabalhado esses pequenos detalhes, o resultado veio e essa é a lógica, trabalhe duro e colha os resultados - comentou o zagueiro destaque do Paulistão A2 de 2018, quando conquistou o acesso com a camisa do Oeste.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A2 DO PAULISTÃO 2021Mesmo com a continuação da competição ainda indefinida, o defensor ressalta a importância da sequência de jogo, mas também, compreende que questões como a saúde pública devem ser respeitadas.
- Ninguém quer que paralise, a federação apresentou que o nosso ambiente é seguro e, assim como nas demais áreas, no futebol, a sequência também é super importante e nós não queremos perder o ritmo, porém, me preocupo e entendo que deve prevalecer questões sobre a saúde pública, e o que for definido, acataremos - finalizou.
Por enquanto, o próximo confronto da equipe do ABC na competição está marcado para o dia 22 de março, contra a Portuguesa.

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