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Leandro Amaro, do São Bernardo FC, sobre o Dérbi Batateiro da Copa Paulista: 'É mais emocionante'

Para a quinta disputa entre os rivais de São Bernardo, zagueiro pede pés no chão para conquistar a classificação...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 16:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 16:17
Crédito: Gabriel Goto/São Bernardo FC
São Bernardo FC e EC São Bernardo decidem quem será um dos semifinalistas da Copa Paulista nesta quarta-feira, já que o jogo de ida, no domingo (24) ficou no 0 a 0. Leandro Amaro, zagueiro titular absoluto do Tigre nas últimas rodadas, diz crer na classificação da equipe e que quando se trata de clássico e com retorno da torcida, tudo fica mais eletrizante.Galo vai acabar com o jejum no Brasileirão? Veja clubes com secas de títulos
- Cada jogo é uma decisão diferente, não temos como pensar diferente, mas é clássico, o nosso dérbi aqui do ABC, e com a volta da nossa torcida então, é ainda mais emocionante. Não tem nada decidido, vamos entrar em campo com todas as nossas armas, toda a nossa força em busca da classificação - enfatizou o zagueiro.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO
O São Bernardo FC, campeão do Campeonato Paulista A2 deste ano, quer a segunda conquista do ano. Além da vaga na elite estadual, deseja também poder escolher entre a Copa do Brasil ou Série D para um calendário mais recheado em 2022.
- Estamos vindo de um trabalho muito bem aplicado desde o ano passado, batemos na trave duas vezes em 2020 e acreditamos que este ano é o ano das glórias. Claro que tudo se define no apito final, mas nosso time é muito qualificado e ambicioso pelo objetivo coletivo. Acredito que podemos ir mais longe, e dar esse presente para a nossa torcida, que nos apoiou tanto, mesmo distantes de nós. Agora é hora de retribuir - finalizou Leandro Amaro.
A partida acontecerá no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, às 19h.

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