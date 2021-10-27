Leandro Amaro, do São Bernardo FC, sobre o Dérbi Batateiro da Copa Paulista: 'É mais emocionante'

Crédito: Gabriel Goto/São Bernardo FC

São Bernardo FC e EC São Bernardo decidem quem será um dos semifinalistas da Copa Paulista nesta quarta-feira, já que o jogo de ida, no domingo (24) ficou no 0 a 0. Leandro Amaro, zagueiro titular absoluto do Tigre nas últimas rodadas, diz crer na classificação da equipe e que quando se trata de clássico e com retorno da torcida, tudo fica mais eletrizante.Galo vai acabar com o jejum no Brasileirão? Veja clubes com secas de títulos

- Cada jogo é uma decisão diferente, não temos como pensar diferente, mas é clássico, o nosso dérbi aqui do ABC, e com a volta da nossa torcida então, é ainda mais emocionante. Não tem nada decidido, vamos entrar em campo com todas as nossas armas, toda a nossa força em busca da classificação - enfatizou o zagueiro.

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O São Bernardo FC, campeão do Campeonato Paulista A2 deste ano, quer a segunda conquista do ano. Além da vaga na elite estadual, deseja também poder escolher entre a Copa do Brasil ou Série D para um calendário mais recheado em 2022.

- Estamos vindo de um trabalho muito bem aplicado desde o ano passado, batemos na trave duas vezes em 2020 e acreditamos que este ano é o ano das glórias. Claro que tudo se define no apito final, mas nosso time é muito qualificado e ambicioso pelo objetivo coletivo. Acredito que podemos ir mais longe, e dar esse presente para a nossa torcida, que nos apoiou tanto, mesmo distantes de nós. Agora é hora de retribuir - finalizou Leandro Amaro.