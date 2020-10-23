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Leandrinho, do Seoul E-Land, comemora boa fase na Coreia do Sul e foca em reta final da K-League 2

Brasileiro marcou oito gols nesta temporada e é o principal nome da equipe sul-coreana
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LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 12:13

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 12:13

Crédito: Leandrinho vive ótimo momento pessoal na Coreia do Sul (Reprodução/Instagram
O atacante Leandrinho tem sido um dos principais nomes do Seoul E-Land, da Coreia do Sul, em 2020. Segundo o site de estatísticas SofaScore, o brasileiro tem a nota média de 7.15 - a maior entre todos os jogadores da equipe sul-coreana. O jogador, que já balançou as redes oito vezes, além de cinco assistências, comemora o bom momento em sua primeira temporada no país asiático.
– Trabalhei muito para chegar até aqui e fazer um bom campeonato nesta temporada. Me dediquei nas férias para que isso acontecesse, então nada foi em vão. Chegar nesse momento e ser um dos destaques do meu time é muito importante, mas ainda temos essa reta final para definir o campeonato – disse o atacante.
O Seoul E-Land atualmente ocupa a quarta colocação da K-League 2, com 35 pontos, e está na zona de acesso à elite do futebol sul-coreano. Há três jogos para o término do campeonato, Leandrinho quer focar jogo a jogo para alcançar o objetivo final do clube em 2020.
– Vamos focar jogo a jogo, porque as coisas vão acontecer naturalmente, porque se tiver que subir, nós iremos conseguir o acesso para a divisão de elite. Nosso time é forte e estamos trabalhando para conquistar esse objetivo. Espero que dê tudo certo, temos tudo para conseguir esse feito, pois só depende de nós – finalizou.
O artilheiro brasileiro e o Seoul E-Land voltam a campo neste domingo, contra o Ansan Greeners FC, pela 25ª rodada da K-League 2.

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