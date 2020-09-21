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futebol

LDU x São Paulo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Tricolor vai até o Equador em busca da reabilitação na Copa Libertadores. Equipe da casa pode ficar próxima da vaga ao mata-mata em caso de vitória na próxima terça...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 20:21

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 20:21
Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP
O São Paulo tem uma partida de extrema importância na próxima terça-feira. Em Quito, no Equador, o Tricolor mede forças com a LDU pela 4ª rodada do Grupo D da Copa Libertadores. Na última rodada, a equipe comandada por Fernando Diniz tropeçou no Morumbi e caiu para a terceira colocação da chave. Diante desse contexto, somar pontos nesta semana torna-se uma necessidade para a sobrevivência do clube na competição.
A situação do São Paulo é delicada. O time soma quatro pontos em nove disputados e briga com a LDU e com o River Plate por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Os equatorianos chegam nesta rodada com a primeira posição da chave e seis pontos ganhos. Uma vitória diante do Tricolor deixaria o time de Quito em uma situação extremamente confortável.
A promessa é de uma partida típica de Copa Libertadores com os duas equipes buscando seus objetivos na competição. Em meio a tudo isso, o São Paulo ainda terá a altitude da cidade de Quito como adversária. Isto porque, o estádio Rodrigo Paz Delgado - local da partida - está localizado a 2.850 metros acima do nível do mar.Data/Horário: 22/9/2020, às 21h30 (horário de Brasília)Local: estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito-EQUÁrbitro: Wilmar Roldan (COL)Assistentes: Wilmar Navarro (COL) e Miguel Roldan (URU) Onde acompanhar: Conmebol TV e tempo real do LANCE!
SÃO PAULO​Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes, Gabriel Sara e Igor Gomes; Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.
Desfalques: Daniel Alves, Liziero, Walce e Rojas (departamento médico); Luciano (suspenso); e Juanfran (problemas pessoais)
LDUAdrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Franklin Guerra, Moisés Corozo e Christian Cruz; Lucas Piovi, Matías Zunino, Júnior Sornoza (Jhojan Julio) e Lucas Villarruel; Marcos Caicedo e Rodrigo Aguirre. Técnico: Pablo Repetto

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