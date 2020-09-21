LDU x São Paulo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

O São Paulo tem uma partida de extrema importância na próxima terça-feira. Em Quito, no Equador, o Tricolor mede forças com a LDU pela 4ª rodada do Grupo D da Copa Libertadores. Na última rodada, a equipe comandada por Fernando Diniz tropeçou no Morumbi e caiu para a terceira colocação da chave. Diante desse contexto, somar pontos nesta semana torna-se uma necessidade para a sobrevivência do clube na competição.

A situação do São Paulo é delicada. O time soma quatro pontos em nove disputados e briga com a LDU e com o River Plate por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Os equatorianos chegam nesta rodada com a primeira posição da chave e seis pontos ganhos. Uma vitória diante do Tricolor deixaria o time de Quito em uma situação extremamente confortável.

A promessa é de uma partida típica de Copa Libertadores com os duas equipes buscando seus objetivos na competição. Em meio a tudo isso, o São Paulo ainda terá a altitude da cidade de Quito como adversária. Isto porque, o estádio Rodrigo Paz Delgado - local da partida - está localizado a 2.850 metros acima do nível do mar.Data/Horário: 22/9/2020, às 21h30 (horário de Brasília)Local: estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito-EQUÁrbitro: Wilmar Roldan (COL)Assistentes: Wilmar Navarro (COL) e Miguel Roldan (URU) Onde acompanhar: Conmebol TV e tempo real do LANCE!

SÃO PAULO​Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes, Gabriel Sara e Igor Gomes; Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques: Daniel Alves, Liziero, Walce e Rojas (departamento médico); Luciano (suspenso); e Juanfran (problemas pessoais)