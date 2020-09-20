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futebol

LDU conta com boa fase pós-pandemia para afundar o São Paulo

Líder do Campeonato Equatoriano, a LDU pode ficar muito perto do mata-mata da Libertadores com uma vitória na terça, contra o Tricolor de Fernando Diniz...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 15:20

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 15:20
Crédito: Divulgação/Conmebol Libertadores
Na próxima terça-feira, o São Paulo vai ter um confronto decisivo para o andamento da temporada. A equipe irá enfrentar a LDU em Quito, 2850m acima do nível do mar, com a pressão altíssima de voltar aos Brasil com os três pontos. Para desespero do Tricolor, os equatorianos estão jogando bom futebol e voltaram bem pós-parada.
O Campeonato Equatoriano regressou no dia 15 de agosto. Desde então, a LDU disputou nove jogos. Desses, eles só foram derrotados uma vez, um revés de 2 a 0 para o Aucas. Nos últimos cinco jogos, o time de Pablo Repetto soma três vitórias e dois empates.
No duelo deste final de semana, mais uma vez fizeram uma boa partida contra um de seus rivais, o Emelec. O jogo terminou 1 a 1, mas o resultado garantiu a liderança para o time de Quito, que tem um ponto de vantagem sobre o Independiente Del Valle. No entanto, o atacante titular Aguirre saiu machucado no primeiro tempo e não deve jogar na terça-feira.
Mesmo sem um de seus principais jogadores, a LDU têm dois fatores ao seu lado: altitude e o retrospecto do São Paulo fora de casa. Na primeira rodada, os comandados de Fernando Diniz viajaram para Juliaca, 3850m acima do nível do mar, e sentiram o efeito. O resultado foi uma partida apática e derrota para o Binacional, estreante na Libertadores.
Para piorar, o São Paulo sofre para conseguir resultados longe do Morumbi. O Tricolor vem de uma sequência negativa, com cinco derrotas seguidas e nenhuma vitória nas últimas dez partidas fora de casa na Libertadores. Para continuar com chances na competição, o São Paulo vai precisar vencer uma boa equipe e espantar os fantasmas do passado.

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