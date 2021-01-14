Lazio x Roma: onde assistir e prováveis escalações

- Todos nós sabemos o que representa o derby de Roma. Ambas as equipes vão querer jogar bem. Para nós será um desafio muito importante dar continuidade às duas últimas vitórias. A temporada diz que a equipe sempre se aproximou do melhor em certas partidas, nestes dias vi nos olhos dos meninos a consciência do que estará em jogo amanhã à noite. A torcida não estará fisicamente presente no Olímpico, mas estará com o coração, o mesmo coração que devemos colocar em campo. A Roma é uma excelente equipe, está muito bem no campeonato, tem um excelente treinador, respeito muito o Fonseca e pode contar com excelentes individualidades. Mas não somos menos: será preciso raça, agressão e determinação; em jogos como este não se comete erros, teremos que limitar as qualidades dos adversários.Paulo Fonseca, treinador da Roma, também elogiou seu rival e disse que a equipe precisa ter ambição.