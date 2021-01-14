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Lazio x Roma: onde assistir e prováveis escalações

Equipe de Inzaghi precisa da vitória para se aproximar do G4, enquanto os comandados de Paulo Fonseca buscam encostar nos líderes do Campeonato Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 13:39

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 13:39

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Com promessa de um grande jogo, Lazio e Roma se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h45 (horário de Brasília). Jogando em casa, a equipe de Inzaghi precisa vencer para se aproximar do G4. Por outro lado, os comandados de Paulo Fonseca querem encostar nos líderes.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
A três pontos do G4 e há três jogos invicto, Inzaghi acredita que o jogo será muito disputado e elogiou o rival.
- Todos nós sabemos o que representa o derby de Roma. Ambas as equipes vão querer jogar bem. Para nós será um desafio muito importante dar continuidade às duas últimas vitórias. A temporada diz que a equipe sempre se aproximou do melhor em certas partidas, nestes dias vi nos olhos dos meninos a consciência do que estará em jogo amanhã à noite. A torcida não estará fisicamente presente no Olímpico, mas estará com o coração, o mesmo coração que devemos colocar em campo. A Roma é uma excelente equipe, está muito bem no campeonato, tem um excelente treinador, respeito muito o Fonseca e pode contar com excelentes individualidades. Mas não somos menos: será preciso raça, agressão e determinação; em jogos como este não se comete erros, teremos que limitar as qualidades dos adversários.Paulo Fonseca, treinador da Roma, também elogiou seu rival e disse que a equipe precisa ter ambição.
- Eles têm jogadores muito fortes, principalmente no ataque, preparamos o jogo pensando na equipe, mas também nas individualidades. Sabemos que saem fortes com a bola e no contra-ataque. Estamos todos trabalhando juntos para vencer sempre. E isso é o mais importante. Nunca ganhei o clássico, é verdade, mas também nunca perdi. E amanhã queremos os três pontos.
FICHA TÉCNICA
Lazio x RomaData e horário: 15/01/2021, às 16h45 (horário de Brasília)Local: Estádio Olímpico de Roma (Roma, ITA)Onde assistir: RAI, Bandsports e SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES​Lazio (Treinador: Simone Inzaghi)​Reina; Felipe, Radu, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile
Desfalques: Thomas Strakosha, Joaquin Correa, Mohamed Fares, Senad Lulic e Silvio Proto (lesionados).
Roma (Treinador: Paulo Fonseca)Lopez; Ibañez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko
Desfalques: Riccardo Calafiori, Federico Fazio, Pedro Rodríguez, Antonio Mirante e Nicolò Zaniolo (lesionados).

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