Lazio x Porto: Saiba onde assistir e as prováveis escalações do duelo pelo playoff da Europa League

Uma semana após o jogo de ida, Lazio e Porto se enfrentam nesta quinta pelo jogo da volta dos playoffs da Europa League, às 14h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Na ida, os portugueses levaram a melhor, vencendo por 2 a 1.LAZIOA equipe romana precisa vencer por dois gols de diferença para poder avançar às oitavas de final. Para deixar a missão ainda mais difícil, a Lazio não deve contar com o atacante Ciro Immobile, principal jogador da equipe. O espanhol Pedro também é dúvida para o jogo, além de Zaccagni, que está suspenso.
PORTOO Porto chega com a vantagem empate para se classificar, e muito provavelmente, terá sua equipe completa este jogo. Os comandados de Sérgio Conceição contam com jogadores importantes como o brasileiro Otávio e o meia Vitinha.
FICHA TÉCNICA
Data e horário: Quinta, 24 de fevereiro, às 14h45 (de Brasília)Local: Estádio Olímpico, Roma, ItáliaArbitragem: Deniz Aytekin (ALE)Onde assistir: Star+
Prováveis escalações
LAZIO (técnico: Maurizio Sarri)Strakosha; Marusic, Patric, Luiz Felipe e Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic e Zaccagni; Felipe Anderson e Immobile
Desfalques: Acerbi, Lazzari e Akpa Akpro (machucados) e Zaccagni (suspenso)
PORTO (técnico: Sérgio Conceição)Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Sanusi; Uribe, Grujic, Vitinha e Galeno; Evanilson e Taremi.
Desfalque: Manafá (machucado)