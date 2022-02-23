Lazio x Porto: Saiba onde assistir e as prováveis escalações do duelo pelo playoff da Europa League

Uma semana após o jogo de ida, Lazio e Porto se enfrentam nesta quinta pelo jogo da volta dos playoffs da Europa League, às 14h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Na ida, os portugueses levaram a melhor, vencendo por 2 a 1.LAZIOA equipe romana precisa vencer por dois gols de diferença para poder avançar às oitavas de final. Para deixar a missão ainda mais difícil, a Lazio não deve contar com o atacante Ciro Immobile, principal jogador da equipe. O espanhol Pedro também é dúvida para o jogo, além de Zaccagni, que está suspenso.