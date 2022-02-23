Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lazio x Porto: Saiba onde assistir e as prováveis escalações do duelo pelo playoff da Europa League
futebol

Lazio x Porto: Saiba onde assistir e as prováveis escalações do duelo pelo playoff da Europa League

Equipe portuguesa chega com vantagem após vencer o jogo de ida, em Portugal...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 19:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 19:33
Uma semana após o jogo de ida, Lazio e Porto se enfrentam nesta quinta pelo jogo da volta dos playoffs da Europa League, às 14h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Na ida, os portugueses levaram a melhor, vencendo por 2 a 1.LAZIOA equipe romana precisa vencer por dois gols de diferença para poder avançar às oitavas de final. Para deixar a missão ainda mais difícil, a Lazio não deve contar com o atacante Ciro Immobile, principal jogador da equipe. O espanhol Pedro também é dúvida para o jogo, além de Zaccagni, que está suspenso.
PORTOO Porto chega com a vantagem empate para se classificar, e muito provavelmente, terá sua equipe completa este jogo. Os comandados de Sérgio Conceição contam com jogadores importantes como o brasileiro Otávio e o meia Vitinha.
FICHA TÉCNICA
Data e horário: Quinta, 24 de fevereiro, às 14h45 (de Brasília)Local: Estádio Olímpico, Roma, ItáliaArbitragem: Deniz Aytekin (ALE)Onde assistir: Star+
Prováveis escalações
LAZIO (técnico: Maurizio Sarri)Strakosha; Marusic, Patric, Luiz Felipe e Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic e Zaccagni; Felipe Anderson e Immobile
Desfalques: Acerbi, Lazzari e Akpa Akpro (machucados) e Zaccagni (suspenso)
PORTO (técnico: Sérgio Conceição)Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Sanusi; Uribe, Grujic, Vitinha e Galeno; Evanilson e Taremi.
Desfalque: Manafá (machucado)
Crédito: EquipesseenfrentamnoEstádioOlímpicodeRoma(Foto:ANDREWMEDICHINI/POOL/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados