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Lazio x Olympique Marseille: onde assistir, horário e escalações do jogo da Europa League

Lazio busca a liderança do Grupo E, atualmente com o Galatasaray, enquanto equipe de Jorge Sampaoli espera alcançar a primeira vitória na Liga Europa...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 11:59

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 11:59

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Após uma grande vitória sobre a Inter de Milão pelo Campeonato Italiano, a Lazio busca virar a chave para receber o Olympique Marseille nesta quinta-feira, às 13h45 (horário de Brasília), pela Europa League. Ambas as equipes buscam alcançar o Galatasaray, líder do Grupo E com quatro pontos.Só a vitória interessa
- O Marseille é uma equipe muito forte e esse é um jogo decisivo para nós, pois é fundamental terminarmos na liderança pelo novo regulamento da Europa League. Não é possível, fisicamente, repetir atuações como a contra a Inter, mas temos que garantir uma partida equilibrada - disse Maurizio Sarri, técnico da Lazio.
> Veja a tabela da Europa League
Novo regulamento
Na atual edição da Liga Europa, o líder de cada grupo se classifica direto para as oitavas de final da competição. No entanto, a equipe que terminar na vice-liderança de seu grupo irá enfrentar um adversário que chegada da Champions League.
FICHA TÉCNICA:Lazio x Olympique Marseille
Data e horário: 21/10/2021, às 13h45 (de Brasília)Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LAZIO (Técnico: Maurizio Sarri)Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj; Luis Alberto, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic; Pedro, Immobile e Felipe Anderson
Desfalques: Nenhum
OLYMPIQUE MARSEILLE (Técnico: Jorge Sampaoli)Lopez; Saliba, Gonzalez e Luan Peres; Lirola, Kamara e Guendouzi; Under, Payet e De la Fuente; Milik
Desfalques: AMine Harit (machucado)

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