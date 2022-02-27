Lazio x Napoli: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Neste domingo, Lazio e Napoli se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo vale a liderança para o Napoli, que está na 3ª colocação. Enquanto a Lazio busca continuar no G6 da tabela. O confronto, no Olímpico de Roma, está marcado para às 16h50.VALE A LIDERANÇA!O Napoli ocupa a 3ª colocação e pode fechar a rodada da liderança do Campeonato Italiano, em caso de vitória. O Milan e a Inter de Milão tropeçaram e, assim, o Napoli pode ultrapassar os Rossoneros pelo saldo de gols.