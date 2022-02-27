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Lazio x Napoli: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

De olho na liderança, o Napoli visita a Lazio pelo Campeonato Italiano neste domingo
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Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 21:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 21:11
Neste domingo, Lazio e Napoli se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo vale a liderança para o Napoli, que está na 3ª colocação. Enquanto a Lazio busca continuar no G6 da tabela. O confronto, no Olímpico de Roma, está marcado para às 16h50.VALE A LIDERANÇA!O Napoli ocupa a 3ª colocação e pode fechar a rodada da liderança do Campeonato Italiano, em caso de vitória. O Milan e a Inter de Milão tropeçaram e, assim, o Napoli pode ultrapassar os Rossoneros pelo saldo de gols.
> Confira a tabela do Campeonato Italiano
COMO CHEGAM AS EQUIPESAmbos os clubes chegam após eliminação na Liga Europa. A Lazio foi derrotada pelo Porto, enquanto o Napoli perdeu para o Barcelona nesta semana.FICHA TÉCNICALazio x Napoli
Data e horário: 27/02/2022, às 16h50Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma (ITA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
LAZIO (Técnico: Maurizio Sarri)Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric e Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto; Pedro, Immobile e Felipe Anderson.
NAPOLI (Técnico: Luciano Spalletti)spina; Di Lorenzo, Rahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz e Demme; Politano, Zielinski e Insigne; Osimhen.
Crédito: (Foto:Twitter/Napoli

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