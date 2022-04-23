Lazio x Milan: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan visita a Lazio, neste domingo, às 15h45, no Olímpico de Roma. O jogo terá transmissão da ESPN4 e do Star +. O time romano começou a rodada em sexto lugar, com 56 pontos, enquanto a equipe de Milão lidera a competição, com 71 pontos, dois a mais do que a Internazionale, que tem um jogo a menos: 33 a 32. CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO

O G4 tem ainda Napoli (67) e Juventus (63), que também têm 33 partidas e jogarão no domingo e segunda, respectivamente. Na Itália, são quatro vagas para a Champions, duas para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência. No momento, Roma e Fiorentina completam este grupo, com 58 e 56 pontos, nesta ordem.

FICHA TÉCNICALazio x Milan - 34ª rodada do Italiano/Scudetto

Data e horário: 24/04/2022, às 15h45Local: Olímpico de Roma, em Roma (ITA)Onde assistir: ESPN 4 e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LAZIO (Técnico: Maurizio Sarri)Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi e Kamenovic; Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Zaccagni; Felipe Anderson e Immobile.

Desfalque: Pedro (lesionado)

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori e Theo Hernández; Tonali, Bennacer, Kessié e Brahim Díaz; Saelemaekers e Giroud.

Desfalques: Florenzi e Kjaer (lesionados); Romagnoli (dúvida)