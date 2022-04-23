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Lazio x Milan: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Partida em Roma é válida pela 34ª rodada do Scudetto. Rossoneros precisam da vitória para seguirem fortes na briga pelo título...

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 11:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2022 às 11:45
Em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan visita a Lazio, neste domingo, às 15h45, no Olímpico de Roma. O jogo terá transmissão da ESPN4 e do Star +. O time romano começou a rodada em sexto lugar, com 56 pontos, enquanto a equipe de Milão lidera a competição, com 71 pontos, dois a mais do que a Internazionale, que tem um jogo a menos: 33 a 32. CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
O G4 tem ainda Napoli (67) e Juventus (63), que também têm 33 partidas e jogarão no domingo e segunda, respectivamente. Na Itália, são quatro vagas para a Champions, duas para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência. No momento, Roma e Fiorentina completam este grupo, com 58 e 56 pontos, nesta ordem.
FICHA TÉCNICALazio x Milan - 34ª rodada do Italiano/Scudetto
Data e horário: 24/04/2022, às 15h45Local: Olímpico de Roma, em Roma (ITA)Onde assistir: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
LAZIO (Técnico: Maurizio Sarri)Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi e Kamenovic; Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Zaccagni; Felipe Anderson e Immobile.
Desfalque: Pedro (lesionado)
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori e Theo Hernández; Tonali, Bennacer, Kessié e Brahim Díaz; Saelemaekers e Giroud.
Desfalques: Florenzi e Kjaer (lesionados); Romagnoli (dúvida)
Crédito: MilanprecisadevitóriasobreaLazioparaseguirmuitofortenabrigapelotítulo(Foto:MIGUELMEDINA/AFP

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