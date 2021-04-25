Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lazio x Milan: onde assistir e prováveis escalações

Em busca de uma vaga na Champions League, Lazio enfrenta o Milan, que ainda sonha com o título italiano...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 15:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 15:16
Crédito: Marco BERTORELLO / AFP
Nesta segunda-feira, a Lazio recebe o Milan no Stadio Olimpico de Roma, na capital da Itália, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto, que terá início às 15:45h (de Brasília), é vital para a equipe da casa buscar a classificação para a Champions, enquanto os visitantes sonham com o título.
Veja a tabela do ItalianoTerceiro colocado do Campeonato Italiano com 66 pontos, o Milan tem o sonho do título como algo que se encontra longe. A vitória, porém, é essencial para acertar a classificação para a Champions League e ultrapassar a Juventus, vice-líder.
- Os confrontos diretos valem o dobro, temos três para jogar e, por enquanto, o de amanhã à noite é o único que conta. A Lazio tem de melhorar a sua posição no campeonato, por isso também será um jogo importante para eles; esses três pontos seriam ainda mais importantes. É uma equipa forte, já os derrotámos, mas é sempre um jogo apertado contra eles. Com certeza teremos vontade e determinação para fazer um grande jogo - disse Pioli, treinador do Milan.
Na sexta colocação, a Lazio soma 58 pontos em 31 partidas, e a classificação para a Champions League não é algo que se encontra tão longe. Ainda assim, existe um sonho da equipe para melhorar a sua colocação no Campeonato Italiano.
- Ontem fizemos um treino muito rápido porque alguns jogadores ainda estavam cansados ​​depois do jogo de quinta-feira; hoje teremos outra sessão e amanhã de manhã um despertar muscular. Vou tirar as dúvidas de treinamento somente no final do treinamento. Contra o Napoli, não éramos nós próprios os arquitetos do nosso destino - disse Inzaghi, treinador da Lazio.FICHA TÉCNICALAZIO x ROMA - Campeonato Italiano: 33ª rodada
Data e horário: 26/04/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Stadio Olimpico, em Roma (ITA)Árbitro: Daniele OrsatoAssistentes: Ciro Carbone e Fabiano PretiOnde assistir: Estádio TNT Sports, Fanatiz e RAI Itália
LAZIO (Treinador: Simone Inzaghi)Reina; Marusic, Acerbi e Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Fares; Correa e Immobile.
Desfalques: Escalante e Luiz Felipe (lesionados).
MILAN (Treinador: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernández; Bennacer, Kessié, Saelemaekers, Çalhanoglu e Rebic; Rafael Leão.
Desfalques: Maldini e Ibrahimovic (lesionados).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro
Imagem de destaque
Falta de vagas em Colatina gera reclamações após suspensão do estacionamento rotativo
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados