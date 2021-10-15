  • Lazio x Internazionale: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano
Lazio x Internazionale: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Confronto em Roma é válido pela oitava rodada do Campeonato Italiano e reúne duas equipes que brigam por vaga no G6 do Scudetto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 13:30

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 13:30

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano, Lazio e Internazionale de Milão vão se enfrentar neste sábado, às 13h, em Roma. O time da capital italiana está em sexto lugar, com 11 pontos, beliscando a segunda e última vaga na Liga Europa de 2022/2023, enquanto o time do Norte da Bota aparece em terceiro, com 17. O G4 tem ainda Napoli (21), Milan (19) e Roma (15). A Fiorentina está em quinto, com 12, no momento, levando a primeira vaga da Liga Europa. Maior campeã, a Juventus está em sétimo, ficando com a única vaga da Liga Conferência. A partida terá transmissão da STAR +.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
LAZIO
A Águia não poderá contar com o zagueiro Acerbi, que foi expulso na última rodada, a derrota de 3 a 0 para o Bologna. A dúvida fica por conta do lesionado atacante nigeriano Adekanye.
INTERNAZIONALE DE MILÃO
Atual campeã, a Inter não poderá contar com o goleiro brasileiro Gabriel Brazão, que é reserva, além do meia dinamarquês Eriksen, que ainda se recupera da parada cardíaca sofrida na Eurocopa, em junho passado.
Quem é dúvida, mas dificilmente joga é o atacante Lautaro Martínez, que jogou (e fez gol) pela Argentina na noite da última quinta-feira. Seu reserva na Argentina, Joaquín Correa entrou no segundo tempo e pelo desgaste de viagem e muscular é dúvida também. Na Inter, seu reserva é o chileno Alexis Sanchéz, que também jogou 90 minutos na quinta.
FICHA TÉCNICA
Lazio x Internazionale de MilãoCampeonato Italiano/Calcio/Scudetto - 8ª Rodada​Data e horário: 16/10/2021, às 13h (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)Árbitro: Massimiliano Irrati Transmissão: Star +
PROVÁVEIS TIMES
LAZIO (Técnico: Maurizio Sarri)Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric e Hysaj; Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic; Pedro, Felipe Anderson e Immobile
Desfalques: Acerbi (suspenso); Adekanye (dúvida)
INTERNAZIONALE DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skrniar, De Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Chalanoglou e Perisic; Dzeko e Lautaro (Alexis Sanchéz ou Joaquín Correa)
Desfalques: Brazão e Eriksen (lesionados); Alexis Sanchéz, Lautaro e Joaquín Correa (dúvidas)

