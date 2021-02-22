Lazio x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações

O campeão Bayern de Munique terá um desafio difícil pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe alemã visitará a Lazio, na Itália. A bola rola às 17h (horário de Brasília).
Inzaghi, comandante da equipe italiana, admitiu que é "quase impossível" jogar contra o Bayern, mas que a equipe dará o máximo de si.- Amanhã à noite será uma grande emoção jogar contra o Bayern de Munique, o culminar de uma jornada que começou há cinco anos. Será um jogo complicado, mas vamos jogar o melhor que podemos. O Bayern é o campeão mundial. Esta partida é a cereja do bolo que merecemos em nossa jornada. Vamos vivê-la com entusiasmo e humildade, procurando como sempre dar o nosso melhor. Tentaremos fazer um jogo que nos permita manter a qualificação, no papel o Bayern é uma equipe imbatível, mas estamos maduros e muitas vezes, quando éramos considerados azarões, fizemos grandes coisas.
Para Hansi Flick, treinador do Bayern de Munique, a equipe não mudará seu jeito de jogar e garante uma motivação especial na Liga dos Campeões.
- Precisamos de estar na melhor forma na Uefa Champions League. Estes são jogos especiais para nós e espero que a equipe esteja especialmente motivada. Temos uma ideia de como queremos jogar. Queremos começar a mostrar isso desde o início dos jogos. Tenho total confiança de que a equipe o fará na terça-feira.
FICHA TÉCNICA
Lazio x Bayern de MuniqueData e horário: 23/02/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Olímpico de Roma (Roma, ITA)Onde assistir: Facebook (TNT Sports) e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Lazio (Treinador: Inzaghi)Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas, Alberto, Marusic; Correa, Immobile
Desfalques: Thomas Strakosha, Luiz Felipe e Stefan Radu (lesionados)
Bayern de Munique (Treinador: Flick)Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka, Martínez; Sané, Lewandowski, Coman
Desfalques: Douglas Costa, Corentin Tolisso, Serge Gnabry, Alexander Nübel (lesionados); Benjamin Pavard e Thomas Müller (Covid-19)