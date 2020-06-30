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futebol

Lazio vence Torino em mais uma grande atuação de Ciro Immobile

Com a vitória, a vice-líder do Campeonato Italiano se mantém na cola da Juventus...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 19:22

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 19:22

Crédito: Isabella BONOTTO / AFP
Pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio venceu o Torino fora de casa por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Belotti, de pênalti, para os mandantes, enquanto Immobile e Parolo balançaram as redes para os visitantes.
QUE TEMPORADA!Immobile foi, mais uma vez, o grande nome da partida. Artilheiro do Campeonato Italiano, o jogador chegou aos 32 gols em 36 jogos. Ele também deu a assistência para Parolo marcar.
NÃO ABALOUFora de casa, a Lazio viu o Torino abrir o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo, com Belotti. Apesar de sofrer um gol cedo, os visitantes não se intimidaram e conseguiram fazer uma boa partida.
NA COLACom a vitória, a Lazio se manteve na cola da líder Juventus, que ainda joga na rodada. Em caso de derrota da Velha Senhora, a vice-líder ficará apenas a um ponto de distância.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS​Pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio enfrenta o Milan, no sábado (4), às 16h45 (horário de Brasília). Por outro lado, o Torino visitará a Juventus no mesmo dia, às 12h15.E MAIS:Arsenal não exercerá opção de compra do meia Dani CeballosSolskjaer ignora jejum de gols de Rashford: 'vai voltar a marcar'Inter de Milão lança primeiro uniforme para a temporada 20/21Hakimi se despede do Borussia Dortmund pela internet; clube responde e agradece ao jogadorEm boa fase, Sporting recebe Gil Vicente pelo Campeonato PortuguêsEm crise, presidente do Schalke 04 entrega o cargoArtilheira do Brasileiro Feminino de 2018, Dany Helena fala da 1ª experiência no futebol europeu E MAIS:

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