Lazio vence Torino em mais uma grande atuação de Ciro Immobile

Crédito: Isabella BONOTTO / AFP

Pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio venceu o Torino fora de casa por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Belotti, de pênalti, para os mandantes, enquanto Immobile e Parolo balançaram as redes para os visitantes.

QUE TEMPORADA!Immobile foi, mais uma vez, o grande nome da partida. Artilheiro do Campeonato Italiano, o jogador chegou aos 32 gols em 36 jogos. Ele também deu a assistência para Parolo marcar.

NÃO ABALOUFora de casa, a Lazio viu o Torino abrir o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo, com Belotti. Apesar de sofrer um gol cedo, os visitantes não se intimidaram e conseguiram fazer uma boa partida.

NA COLACom a vitória, a Lazio se manteve na cola da líder Juventus, que ainda joga na rodada. Em caso de derrota da Velha Senhora, a vice-líder ficará apenas a um ponto de distância.