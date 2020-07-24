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futebol

Lazio vence o Cagliari de virada, e ainda sonha com o título do Italiano

Time da capital chega aos 72 pontos e fica a oito da líder Juventus a três jogos do fim...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 22:06

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 22:06

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
O Campeonato Italiano segue em aberto e a três rodadas do fim, quatro clubes ainda têm chances matemáticas de titulo. Nesta quinta-feira, após a derrota da Juventus que não definiu a competição, a Lazio recebeu o Cagliari no Estádio Olímpico, e, de virada, venceu por 2 a 1.
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QUEM NÃO FAZ, LEVA​No primeiro tempo, o time da capital italiana pressionou o adversário e teve a posse de bola em quase toda a etapa, mas conseguiu vencer o goleiro Alessio Cragno, que foi um dos destaques do jogo. Já nos últimos minutos, Artur Ionita recebeu a bola dentro da área, e, cercado por três marcadores, achou Giovanni Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid. O argentino bateu de primeira e contou com desvio em Luiz Felipe para abrir o placar.
SEGUNDO TEMPO FORTE​O time da casa voltou para a etapa final marcando em cima e buscando o gol de empate a todo custo. E ele saiu logo com menos de dois minutos. Jony partiu pela esquerda e levantou na área. O zagueiro Charalampos Lykogiannis, do Cagliari, cortou de cabeça, mas a bola sobrou para o sérvio Milinkovic-Savic, que acertou um lindíssimo chute no ângulo para deixar tudo igual.
VIRADA E ARTILHARIA​Após o empate, a Lazio continuou em cima do adversário para buscar o gol da vitória, que veio dos pés do centroavante Ciro Immobile. O meia Luis Alberto partiu em velocidade e entregou para o camisa 17, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro. Foi o 31º gol do italiano, que agora é o artilheiro isolado da competição. O português Cristiano Ronaldo é o segundo, com 30 gols.
PANORAMACom a vitória, a Lazio chega aos 72 pontos e está em quarto lugar. Agora, o time da capital está a oito da líder Juventus. Faltando três jogos para o fim do Campeonato Italiano, todos os quatro primeiros colocados têm chances de conquistas o scudetto.

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