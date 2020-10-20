Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lazio vence o Borussia Dortmund na estreia da Liga dos Campeões

Time da capital italiana aproveita oportunidades e soma os primeiros três pontos na competição continental. Haaland deixa sua marca, mas não é o suficiente...
LanceNet

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:57

Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP
A Lazio estreou na Liga dos Campeões com estilo. Nesta terça-feira, o time da capital italiana recebeu o Borussia Dortmund, da Alemanha, e venceu por 3 a 1, no Estádio Olímpico de Roma. Os gols foram marcados por Ciro Immobile, Marwin Hitz (contra) e Akpa-Akpro marcaram para o time da casa. Haaland diminuiu.
BOM INÍCIOJogando em casa, a Lazio se impôs e não demorou muito para abrir o placar. Com cinco minutos, os italianos apertaram a marcação, roubaram a bola no campo de ataque e Joaquín Correa entregou para Immobile abrir o placar. Aos 22 minutos, Luis Alberto bateu escanteio pela esquerda, o zagueiro Luiz Felipe cabeceou, a bola desviou no goleiro Hitz e morreu no fundo do gol. A arbitragem marcou gol contra do arqueiro do time alemão.
SEGUNDO TEMPO ANIMADOCom a desvantagem no placar, o Borussia Dortmund se lançou ao ataque no segundo tempo para tentar ao menos diminuiu o jogo. Aos 25 minutos, Haaland recebeu passe na medida e acertou lindo chute para fazer o gol. Cinco minutos depois, porém, a Lazio voltou a ampliar. Immobile recebeu em profundidade e tocou para Akpa-Akpro, que deu números finais ao jogo.
OUTROS RESULTADOSParis Saint-Germain 1 x 2 Manchester UnitedBarcelona 5 x 1 Ferencváros​RB Leipzig 2 x 0 Istanbul Basaksehir​Rennes 1 x 1 Krasnodar​Chelsea 0 x 0 Sevilla

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados