Lazio vence o Borussia Dortmund na estreia da Liga dos Campeões

A Lazio estreou na Liga dos Campeões com estilo. Nesta terça-feira, o time da capital italiana recebeu o Borussia Dortmund, da Alemanha, e venceu por 3 a 1, no Estádio Olímpico de Roma. Os gols foram marcados por Ciro Immobile, Marwin Hitz (contra) e Akpa-Akpro marcaram para o time da casa. Haaland diminuiu.
BOM INÍCIOJogando em casa, a Lazio se impôs e não demorou muito para abrir o placar. Com cinco minutos, os italianos apertaram a marcação, roubaram a bola no campo de ataque e Joaquín Correa entregou para Immobile abrir o placar. Aos 22 minutos, Luis Alberto bateu escanteio pela esquerda, o zagueiro Luiz Felipe cabeceou, a bola desviou no goleiro Hitz e morreu no fundo do gol. A arbitragem marcou gol contra do arqueiro do time alemão.
SEGUNDO TEMPO ANIMADOCom a desvantagem no placar, o Borussia Dortmund se lançou ao ataque no segundo tempo para tentar ao menos diminuiu o jogo. Aos 25 minutos, Haaland recebeu passe na medida e acertou lindo chute para fazer o gol. Cinco minutos depois, porém, a Lazio voltou a ampliar. Immobile recebeu em profundidade e tocou para Akpa-Akpro, que deu números finais ao jogo.
OUTROS RESULTADOSParis Saint-Germain 1 x 2 Manchester UnitedBarcelona 5 x 1 FerencvárosRB Leipzig 2 x 0 Istanbul BasaksehirRennes 1 x 1 KrasnodarChelsea 0 x 0 Sevilla