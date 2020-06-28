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futebol

Lazio vence Fiorentina de virada no Campeonato Italiano

Em jogo pouco movimentado, donos da casa garantiram a vitória no fim com Luis Alberto...

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 22:01

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2020 às 22:01
Crédito: Lazio vence Fiorentina de virada - AFP
A Lazio recebeu a Fiorentina e, de virada, garantiu a vitória por 2 a 1 no Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe da capital chegou aos 65 pontos e segue na caçada à Juventus (69 pontos). Já os visitantes permaneceram com 31 pontos e no 13° lugar.
O JOGOO primeiro tempo foi um deserto de ideias, mas a Fiorentina soube aproveitar a chance que teve. Em sua jogada característica, o Ribery entrou na área pela esquerda, cortou para o meio e bateu firme no contrapé do goleiro. A Lazio respondeu com Parolo, mas parou na defesa do goleiro.
A Lazio voltou para o segundo tempo disposta a buscar a virada. Aos 22 minutos, Immobile deslocou o goleiro em cobrança de pênalti e deixou tudo igual. Já no fim, aos 38 minutos, Luis Alberto finalizou da entrada da área, no cantinho, e decretou a virada da Lazio.
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