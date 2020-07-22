Lazio tenta se recuperar de derrota para a Juventus contra o Cagliari

Crédito: Lazio decepciona no retorno do Campeonato Italiano (VINCENZO PINTO/AFP

A Lazio recebe o Cagliari nesta quinta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), e tenta se recuperar da derrota sofrida para a Juventus na última segunda-feira no Campeonato Italiano. O time dirigido por Inzaghi também precisa vencer para se garantir matematicamente na próxima edição da Liga dos Campeões, uma vez que a Roma tem 11 pontos a menos.

Apesar do jogo ser na capital italiana, a Lazio terá dois dias a menos de descanso do que o rival e a equipe pode sentir o desgaste físico devido ao enxuto calendário. Atualmente no 4º lugar, o elenco comandado em campo pelo artilheiro Immobile foi quem mais teve problemas desde o retorno da Serie A, uma vez que saiu da vice-liderança e está 11 pontos atrás da Velha Senhora.

O Cagliari não tem ambições na competição, uma vez que ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos, e não luta contra o rebaixamento, mas também não existe a possibilidade da equipe alcançar a zona que oferece vaga para a próxima Liga Europa. O clube vive péssima fase e já são seis jogos consecutivos sem vitórias.