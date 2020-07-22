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futebol

Lazio tenta se recuperar de derrota para a Juventus contra o Cagliari

Time da capital italiana joga em casa e busca vitória para se garantir matematicamente na próxima edição da Liga dos Campeões. Adversário não tem ambições na competição...

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 16:52

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 16:52
Crédito: Lazio decepciona no retorno do Campeonato Italiano (VINCENZO PINTO/AFP
A Lazio recebe o Cagliari nesta quinta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), e tenta se recuperar da derrota sofrida para a Juventus na última segunda-feira no Campeonato Italiano. O time dirigido por Inzaghi também precisa vencer para se garantir matematicamente na próxima edição da Liga dos Campeões, uma vez que a Roma tem 11 pontos a menos.
Apesar do jogo ser na capital italiana, a Lazio terá dois dias a menos de descanso do que o rival e a equipe pode sentir o desgaste físico devido ao enxuto calendário. Atualmente no 4º lugar, o elenco comandado em campo pelo artilheiro Immobile foi quem mais teve problemas desde o retorno da Serie A, uma vez que saiu da vice-liderança e está 11 pontos atrás da Velha Senhora.
O Cagliari não tem ambições na competição, uma vez que ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos, e não luta contra o rebaixamento, mas também não existe a possibilidade da equipe alcançar a zona que oferece vaga para a próxima Liga Europa. O clube vive péssima fase e já são seis jogos consecutivos sem vitórias.
O time mandante também não vive bom momento e já são três partidas sem vencer, sendo duas derrotas, mas além de ter a vantagem de jogar em seu campo, a Lazio tem objetivos a conquistar, diferente do adversário. No entanto, ambos os clubes pensam mais na próxima temporada e no que podem fazer para conseguirem melhores desempenhos e resultados.

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