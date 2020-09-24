Lazio tem interesse na contratação de Draxler, do Paris Saint-Germain

A Lazio busca reforçar seu setor ofensivo e já tem alvo de transferência definido: o alemão Julian Draxler, do PSG. O jogador tem contrato até junho de 2021 com os parisienses e estaria fora dos planos do técnico Thomas Tuchel, diz o 'Corriere dello Sport' - embora tenha começado os últimos dois jogos do clube como titular.De acordo com a publicação, o Paris Saint-Germain vê com bons olhos uma negociação e poderia liberá-lo por R$ 96 milhões (15 milhões de euros), o que não seria exatamente um problema para a Lazio.