Lazio tem interesse na contratação de Draxler, do Paris Saint-Germain

A Lazio busca reforçar seu setor ofensivo e já tem alvo de transferência definido: o alemão Julian Draxler, do PSG. O jogador tem contrato até junho de 2021 com os parisienses e estaria fora dos planos do técnico Thomas Tuchel, diz o 'Corriere dello Sport' - embora tenha começado os últimos dois jogos do clube como titular.De acordo com a publicação, o Paris Saint-Germain vê com bons olhos uma negociação e poderia liberá-lo por R$ 96 milhões (15 milhões de euros), o que não seria exatamente um problema para a Lazio.
O entrave, porém, está na pedida salarial de Draxler: ele recebe cerca de 7 milhões de euros anuais (quase R$ 45 mi, ou o equivalente a 3,75 milhões de reais por mês). Para a Lazio conseguir contratá-lo, o alemão teria que reduzir o salário pela metade.
Aos 27 anos de idade, Draxler fez apenas 22 partidas pelo PSG em 2019, com sete assistências. De acordo com o jornal italiano, o jogador já recebeu propostas de Leeds United, Bayer Leverkusen e Hertha, mas todas foram recusadas.